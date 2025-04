L’Oro del Reno stasera in concerto

L’Orchestra L’Oro del Reno propone stasera alle 21,15 il Concerto di Pasqua, per la prima volta nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale. Il programma unisce due capolavori della musica classica: lo Stabat Mater di Gian Battista Pergolesi e il Concerto per 2 violini in re minore, BWV 1043 di Johann Sebastian Bach. Il soprano Luisa Tambaro e il mezzosoprano Elisa Bonazzi porteranno in scena l’intensità emotiva dello Stabat Mater. Le due soliste sono Linda Guglielmi e Sara Sole Stojmenov. A dirigere l’orchestra sarà Michela Tintoni. L’ingresso al concerto è a offerta libera.