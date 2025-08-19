L’orrore degli animali maltrattati. Centinaia di denunce e sequestri

Bologna, 19 agosto 2025 – C’eravamo tanto amati. Poi la passione è finita, ed è iniziata la tragedia. È una storia che si ripete soprattutto d’estate quando, purtroppo ancora troppo spesso, le relazioni con gli animali domestici da legami felici diventano lacci da spezzare. Senza troppi scrupoli, a volte anche in maniera cruenta. In Italia l’abbandono degli animali è un’emergenza che si traduce ogni anno in circa 50mila cani e 80mila gatti che vengono lasciati per strada, una media di 400 al giorno. Creature che in molti casi non riescono a sopravvivere e cadono vittime della fame o di incidenti stradali.

Un quadro dalle tinte scure nel quale agli abbandoni, si aggiungono altri reati contro gli animali, con numeri in crescita ovunque. In Emilia-Romagna, da un’analisi dei dati delle Procure risultano 402 le persone denunciate nel 2024 e 64 I sequestri: cifre che pongono la regione al nono posto su venti per numero di reati contestati contro gli animali. Leggermente migliore, in numeri assoluti, la situazione nelle Marche, dove i reati contestati sono 249 con 217 persone denunciate e 63 sequestri, che rappresentano il 3,8% dei reati a livello nazionale, una percentuale che colloca la Regione al tredicesimo posto della classifica. Se i numeri assoluti si leggono invece in proporzione al numero di abitanti, la situazione marchigiana si presenta più critica, con un denunciato ogni 6.800 abitanti rispetto ad uno su undicimila dell’Emilia-Romagna.

"Ancora oggi ci sono persone che non hanno alcun rispetto per gli esseri viventi e pensano di poter agire nell’impunità – sostiene la deputata di Noi moderati Michela Vittoria Brambilla, la cui legge sulla tutela degli animali è entrata in vigore dal primo luglio – . La legge inasprisce con decisione le pene per tutti coloro che fanno male agli animali, che sono per la prima volta considerati essere senzienti, portatori di diritti, ed è un monito anche per le forze dell’ordine che sono chiamate a intervenire per identificare e punire chiunque faccia del male o abbandoni un animale". Un giro di vite che prevede pene più severe: arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 10mila euro per chi compie il reato di abbandono. Da questo, ne possono poi derivare altri e più gravi, come il maltrattamento o l’uccisione di animali che, oltre alle pene detentive fino a tre anni, ora comporta multe più elevate, fino a 60mila euro. Inoltre se l’abbandono avviene sulla rete stradale da un’automobile, la pena è aumentata di un terzo e viene automaticamente prevista la sospensione della patente di guida fino ad un anno. E’ vietato inoltre dalla legge tenere il cane alla catena con sanzioni tra i 500 e i 5mila euro.

"Gli abbandoni hanno un costo sociale e economico enorme, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove il fenomeno è endemico – prosegue la deputata - . Oltre alla presenza di animali vaganti, che sulle strade rischiano la loro vita e mettono in pericolo gli automobilisti, c’è il sovraffollamento dei canili che molte amministrazioni comunali non riescono più a gestire. Per evitare tutto questo, bisogna anche che chi adotta un animale sia consapevole delle sue esigenze e non può certo lavarsene le mani quando diventa un peso".

A fare da rovescio della medaglia a tante storie amare, c’è fortunatamente anche qualche lieto fine. Perché tra tanti meriti, gli animali hanno anche quello di saper dimenticare e di continuare a fidarsi degli umani. Come ha fatto Bobby, abbandonato a due anni perché cieco nei boschi dell’Irpinia, trovato dalle volontarie Leidaa che l’hanno preso in cura. Il cagnolino ha mostrato così le sue straordinarie capacità, come il sapersi orientare benissimo nonostante la cecità anche in ambienti non conosciuti. Oggi la nuova pagina lo ritrae sul divano di casa, super coccolato nella sua nuova famiglia.