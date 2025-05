L’orrore del lager al Teatro Testoni

’L’istruttoria’ di Peter Weiss al Teatro Testoni di Porretta Terme. La celebre opera del drammaturgo tedesco, rappresentata per la prima volta nel 1965, sarà portata in scena dalla compagnia pistoiese ’Il Rubino’ sabato 17 maggio alle 21. Il dramma nasce dai resoconti dell’autore, testimone diretto del processo di Francoforte a carico di alcuni gerarchi nazisti per i crimini commessi nel lager di Auschwitz. In quell’occasione la giustizia comminò sei ergastoli, undici condanne fra i 3 e i 14 anni di reclusione e 3 assoluzioni. L’opera di Weiss è suddivisa in undici canti, ognuno dei quali descrive una tappa verso l’orrore dei forni crematori. La riduzione riprende ognuno dei canti. "Riteniamo che ascoltare queste voci – racconta Claudio Cinti, attore della compagnia ed ex sindaco di Porretta Terme – permetta a tutti, soprattutto ai più giovani di riflettere sulla dignità umana e sul diritto di ognuno a realizzare il proprio disegno di vita". La riduzione è opera di Antonio Frintino e la regia di Dora Donarelli. Info e prenotazioni al 3288289930.

f. m.