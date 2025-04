L’orto di Pupi al Modernissimo

Sorprendente, inquietante, mai scontato. Chi potrebbe pensare di fare oggi un film in bianco e nero? Pupi Avati, naturalmente, maestro del cinema italiano, che ieri sera insieme al fratello (complice e produttore) Antonio ha presentato al Modernissimo il suo ultimo lavoro ’L’orto americano’ incontrando il folto pubblico della sua città. Un ’gotico contadino’, certamente, che attinge alla memoria di una terra che ha nutrito di storie, streghe e diavoli la fantasia di Pupi, ma anche qualcosa d’altro. Un’opera che non fa sconti al pubblico (una cosa che il regista non ha mai fatto, veramente, nemmeno nei titoli più ’apparentemente’ accomodanti) e che si dipana in modo ingannevole. Parte da un innamoramento, anzi, una folgorazione a prima vista, e poi diventa un viaggio oscuro tra l’America e l’Emilia del dopoguerra.

Qui in particolare, dove la nebbia ha dato vita agli orrori della Casa dalle finestre che ridono, o dell’Arcano Incantatore fino al Signor Diavolo, i contorni si sfumano, seguendo la disperata ricerca del protagonista a caccia di una verità – e di una donna – che forse non possono esistere. In uno smagliante bianco e nero firmato da Cesare Bastelli, per raccontare una storia che fa paura. Come le fiabe di una volta.