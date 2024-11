L’oscar dell’accoglienza a Palazzo di Varignana per meeting, conferenze ed eventi

Palazzo di Varignana premiato a Londra come "Miglior Struttura per Meeting ed Eventi". La serata inglese dei prestigiosi Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025 hanno portato in dono alle dolci colline del borgo di Castel San Pietro un riconoscimento di grande importanza, un riconoscimento che, scrivono dallo stesso Palazzo, "rappresenta un’importante conferma per la nostra struttura che si distingue da anni come eccellenza nell’ospitalità e nell’organizzazione di eventi di alto livello". Palazzo di Varignana si è affermato grazie a una combinazione di eleganza, servizi innovativi e un contesto paesaggistico definito unico, che lo rendono una "destinazione ideale per meeting aziendali, conferenze ed eventi esclusivi". Il riconoscimento è stato accolto con comprensibile soddisfazione anche e soprattutto da Carlo Gherardi (nella foto), che di Palazzo Varignana è fondatore e patron.

"Siamo onorati di ricevere questo premio da Condé Nast Johansens, un’istituzione di riferimento nel mondo dell’ospitalità di lusso. Questo riconoscimento celebra il nostro impegno nel creare esperienze uniche e su misura per i nostri ospiti, che si tratti di eventi aziendali o celebrazioni private". La serata di premiazione si è svolta al Kimpton Fitzroy Hotel di Londra, e ha visto la partecipazione delle migliori strutture alberghiere e resort del mondo, selezionate per eccellenza e qualità dei servizi. Cinque in tutto sono state le strutture italiane premiate, tra cui appunto quella di casa nel territorio di Castel San Pietro.

c. b.