"L’ospedale deve essere tutelato, parte la vertenza"

L’Ausl di Bologna deve intervenire in modo che l’ospedale di Bentivoglio venga messo ’nelle condizioni, strutturali ed organizzative, di poter svolgere al meglio la propria attività: con questo obiettivo la Fp-Cgil bolognese ha deciso di aprire una mobilitazione ad hoc, che coinvolga la cittadinanza e la politica. Lo annuncia Silvia Marzocchi (nella foto), funzionaria Fp e responsabile per la Cgil dell’area nord dell’Ausl. "E’ palese la miopia e la sordità patologica della direzione Ausl nei confronti dell’ ospedale di Bentivoglio - dice Marzocchi- Riteniamo necessario che l’ospedale sia messo nelle condizioni, strutturali ed organizzative, di poter svolgere al meglio la propria attività. La struttura è composta da un’ala recentemente costruita e da una parte obsoleta che richiede spesso manutenzione straordinaria; per non parlare degli ausili numericamente non adeguati o mal funzionanti. Vi sono realtà in cui viene disattesa la competenza dei professionisti con la promiscuità delle discipline cliniche.

La Fp Cgil ha più volte detto no- aggiunge – all’introduzione degli appalti, perché crediamo che ogni centesimo debba essere speso per rafforzare gli organici della sanità pubblica. Vogliamo risposte che diano garanzie di presa in carico della struttura e dei professionisti, capaci di far riacquistare valore ad un ospedale che è un patrimonio a disposizione della collettività e va salvaguardato sempre.

Noi non ci adegueremo a questo silenzio da parte dell’Azienda - conclude la sindacalista -, saremo sempre a fianco dei cittadini e dei professionisti. Ci aspettiamo - conclude – che l’azienda esca dal suo torpore e che metta sul campo un piano organizzativo che rispecchi il valore di questo Hub di Pianura e che valorizzi i suoi operatori e tutto il territorio".