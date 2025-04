L’Osservanza e quella Croce della tradizione

di Nicoletta Barberini Mengoli

Arriva la Santa Pasqua e anche le nostre tradizioni che rappresentano le radici del territorio. In un mondo come quello in cui viviamo, se non avessimo le memorie comuni ci sentiremmo più soli, o comunque meno forti. Sono questi i momenti che ci uniscono al passato riunendoci, per esempio, per una celebrazione quale il Venerdì Santo. In questo giorno i fedeli delle varie confessioni cristiane commemorano la passione e la crocefissione di Gesù Cristo con speciali riti. Tra questi è duopo ricordare la sentita e suggestiva processione che, dal 1771, ogni anno il Venerdì Santo alle 21 parte dalla Croce dell’Osservanza per arrivare sino al colle. Sarà però l’ultimo anno che non ci sarà la Croce ad accogliere i fedeli: dopo il crollo di un braccio del monumento religioso, il 5 dicembre 2019, e l’asporto di tutta la Croce per motivi ovvi di sicurezza, ora, grazie alla buona volontà di un privato cittadino, la Croce finalmente ritornerà, e infatti fervono i lavori di ricostruzione. Rimanere orfani di un monumento è come perdere un pezzo di storia. Speriamo che sia pronta al più presto, per poterla rivedere, e che la storia continui… Infatti è tradizione che il Venerdì Santo, con le loro candele in mano, i cittadini, con famiglie e bambini, partano dalla Croce all’inizio dell’Osservanza assieme al Cardinale Matteo Zuppi e al parroco della Santissima Annunziata don Carlo Bondioli e, fermandosi davanti ai 14 pilastrini, facciano tutte le stazioni della Via Crucis, per salire sino alla chiesa. Credo che questo momento di unione riconcili gli animi: abbiamo bisogno di un po’ di serenità, di pace. Stiamo vivendo un tempo che scorre molto veloce, con troppi eventi che ci soverchiano e ci riempiono di ansia. Non è così che volevamo il nostro futuro: volevamo vivere seguendo il progresso e godendone i frutti, ma non entrare in un incubo quotidiano. Speriamo in un mondo migliore. Buona Pasqua!