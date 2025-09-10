L’oste-giallista: "Nei suoi libri la nostra bolognesità"

Filippo Venturi, oste (il suo mondo gastronomico bolognese è racchiuso alla trattoria La Montanara) e scrittore (il suo alter ego è Emilio Zucchini, ristoratore che investiga), ha salutato Stefano Benni, ieri mattina, scrivendo sui social: "Quando mi domandano chi sia l’autore da cui traggo ispirazione rispondo: Stefano Benni. Le mie ’recensioni’ ai clienti nascono dal goffo e velleitario tentativo di ricalcare le inimitabili caricature dei suoi personaggi di Bar Sport, luogo in cui, da ragazzo sono diventato adulto, quando ancora il bar era un rifugio di trasversale aggregazione generazionale. Erano gli anni Ottanta. Era Bologna."

Venturi, qual è il suo Benni? "L’unica volta che stavo per incontrarlo doveva venire a mangiare alla Montanara, ma purtroppo dovette cancellare il pranzo. Ero davvero emozionato, perché a un certo punto della mia vita ho scoperto che io mi ispiravo a lui. Non è stata una consapevolezza immediata, ma poi un giorno è arrivata l’illuminazione".

Dove affonda le radici? "In Bar Sport che leggevo da bambino, era il mio libro della buona notte. E ho capito che la sua comicità bolognese mai volgare ed esasperata, tra la ’Luisona’ e il ’tennico’, ovvero il frequentatore del bar che si considera un esperto di tutto, è proprio entrata in me".

È nata con Benni questa comicità ‘alla bolognese’? "La sua comicità è inconfondibile e inimitabile, però la bolognesità, quel sapere stare al mondo e affrontare anche le grandi sfide della vita senza prendersi troppo sul serio è tanto bolognese. Era una caratteristica anche di Lucio Dalla, che invece ho ben conosciuto, perché era amico di mio papà Aldo ed era venuto anche alla presentazione di uno dei miei primi libri. Oggi se n’è andato un altro Maestro".

Benedetta Cucci