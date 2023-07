Lotta ai tumori dei bimbi La solidarietà non va in ferie

La malattia non conosce vacanze, ferie o feste comandate. Le terapie non possono mai fermarsi, così come la ricerca per nuove cure e l’assistenza alle famiglie. L’impegno di Ageop Ricerca, l’associazione genitori ematologia pediatrica che ha sede all’interno del Sant’Orsola, è totale e continuo, ma ha bisogno del sostegno di tutti.

"Ageop nasce nel 1982 e si occupa di assistenza e accoglienza dei bambini con patologie oncologiche delle loro famiglie – spiega Giulia Mari, coordinatrice Area assistenza di Ageop –. Offriamo servizi come l’ospitalità gratuita in quattro strutture nei pressi del Sant’Orsola per le famiglie che vengono da lontano: possiamo ospitare fino 17 nuclei familiari. Ma vengono effettuati anche servizi come la spesa a domicilio, l’aiuto nelle pratiche burocratiche e il sostegno psicologico".

Il Sant’Orsola, ogni anno, effettua circa ottanta nuove diagnosi di neoplasie pediatriche, attualmente sono un centinaio i bambini in reparto, come fa notare Mari. E l’altro, fondamentale, importantissimo aspetto è quello della ricerca: "Il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico, con il programma trapianto di Cse (cellule staminali emopoietiche) ha ottenuto la certificazione Jacie, necessaria per intraprendere nuovi percorsi terapeutici dedicati ai pazienti affetti da leucemia e linfomi – spiega Mari – e questo credo sia anche merito nostro. Diversi medici presenti nel reparto sono stati borsisti Ageop".

L’associazione punta a obiettivi che restino nel tempo, come appunto la formazione di medici e biologici ma anche a strutture dove i bambini possano essere curati ma anche continuare nelle loro attività quotidiane, come la scuola ospedaliera creata al Sant’Orsola, parificata a quella pubblica. Per sostenere un tale impegno servono risorse, visto che Ageop non riceve finanziamenti statali (a meno che non li ottenga attraverso la partecipazione a bandi pubblici).

"In estate non si può pensare che ci sia meno bisogno: l’assistenza non va in vacanza e le cure non si fermano mai – afferma la coordinatrice –. Non servono grandi donazioni: ognuno dà quello che può, tutto è essenziale e fondamentale".

Chi vuole effettuare una donazione per sostenere il grande impegno di Ageop a favore dei bambini malati può farlo attraverso il sito https:ageop.donazioni.site ; Iban: IT 16 Y 02008 02483 000101054378

Monica Raschi