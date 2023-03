Lotta ai tumori del seno Assegno da 36mila euro

Un assegno che sfiora i 36mila euro per contribuire alla lotta al tumore del seno. Tanta generosità è il frutto della raccolta fondi, che si è svolta dal 20 febbraio all’8 marzo, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della regione: al momento del pagamento della spesa i clienti hanno scelto di arrotondare lo scontrino per 31.853 volte, donando così una cifra complessiva di 35.976, 61 euro.

La donazione consegnata a Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna, per supportare l’attività della Breast Unit del Bellaria, specializzata in attività di prevenzione e cura del tumore alla mammella. Il denaro servirà per acquistare un ecografo ad altissima tecnologia in grado di individuare anche le lesioni più piccole. La Chirurgia senologica (all’interno della Breast Unit) effettua circa mille interventi ogni anno e sono 800 i nuovi casi di tumore al seno che vengono individuati. Con un abbassamento dell’età delle donne colpite: è in aumento l’individuazione della neoplasia nella fascia di età che va dai 40 ai 45 anni. Un fenomeno che i medici attribuiscono a una maggiore attenzione alla prevenzione attraverso gli screening (70 donne su cento aderiscono), ma anche come effetto di uno stile di vita non corretto, caratterizzato da sedentarietà, errori alimentari, abuso di alcool, fumo.

Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia-Romagna: "Anche quest’anno ’Il mondo ha bisogno delle donne’, iniziativa giunta alla nona edizione, ha dimostrato la grande sensibilità e generosità dei nostri clienti. Questa iniziativa di charity è una delle attività più sentite dal mondo Despar che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che testimonia come la nostra azienda, dove circa il 65 per cento dei collaboratori è donna – sottolinea –, sia in prima linea sui temi che riguardano l’universo femminile. Il filo conduttore che unisce le associazioni destinatarie dei fondi in questa edizione è la tutela della salute e del benessere delle donne". Bordon ha espresso "gratitudine e riconoscenza per la solidarietà del mondo Despar. Grazie alla sensibilità di Aspiag Service, in particolare del suo direttore regionale, Alessandro Urban e alla generosità delle cittadine e dei cittadini che hanno scelto di sostenere la nostra attività al servizio della salute delle donne, possiamo rafforzare ulteriormente l’assistenza prestata quotidianamente dalla Breast Unit del Bellaria".

Alla consegna dell’assegno erano presenti Antonella Baldissera, referente Breast Unit dell’Ausl; Maria Cristina Cucchi, direttore Chirurgia senologica Ausl; Antonio Maestri, direttore Dipartimento Oncologico Ausl e Alfredo Tafà, direttore Senologia Azienda Usl di Bologna.

Monica Raschi