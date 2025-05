Lotta al crimine. I dati: più arresti e servizi continui

Mentre Zakaria Azmami è ancora piantonato in ospedale, in attesa che sia in grado di parlare con i carabinieri e comparire per la convalida dell’arresto, in Bolognina i controlli non si fermano. Servizi straordinari che vedono impegnate forze dell’ordine e polizia locale e che si susseguono da mesi, proprio con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in una zona problematica, afflitta da spaccio e dal degrado che questo alimenta.

In questo contesto, negli scorsi giorni i militari dell’Arma della stazione Navile hanno identificato in piazza Lucio Dalla uno straniero trovato in possesso di una modica quantità di crack, per uso personale. L’uomo che si trovava in Bolognina in violazione dell’obbligo di dimora nel Modenese, è stato denunciato. In piazza dell’Unità, poi, un altro straniero, notato camminare tra le auto in sosta, è stato denunciato perché in possesso di un martelletto frangivetro. Anche lui aveva un divieto di dimora a Bologna, emesso una quindicina di giorni fa ed evidentemente violato.

Situazioni come quelle individuate in questi controlli dai carabinieri sono l’amaro pane quotidiano della Bolognina. E di Bologna dove, come mostrano i dati diffusi ieri dal Viminale, sono state 19.036 le persone arrestate o denunciate nel 2024: quasi la metà, il 47%, ossia 8.911 persone, sono stranieri. In aumentodel 7,5% rispetto allo scorso anno, quando erano stati 8.272.

Dai palazzi della Capitale, a rispondere all’eco delle polemiche politiche sulla sicurezza è stata sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (foto). "È singolare come, di fronte a un uomo armato in un luogo frequentato da famiglie e bambini, qualcuno trovi comunque il tempo per polemizzare sull’unico strumento, il taser, che - usato con la professionalità e l’attenzione delle nostre forze di polizia - consente alle stesse di intervenire senza rischi per sé e per gli altri. Si arriva perfino a sostenere la bizzarra idea della necessità della presenza di più agenti per strada, ma evidentemente li si vuole disarmati. Noi continueremo a contrastare l’immigrazione illegale che alimenta insicurezza".

Concetti a cui ha risposto il sindaco Matteo Lepore, che ha chiesto al Governo di aumentare gli organici "di tutte le forze dell’ordine in città, che sono sotto-organico". Ieri, informa il primo cittadino, nell’ambito di un Comitato per l’ordine e la sicurezza, "con il prefetto ci siamo detti che è importante rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, a partire dal Patto per la sicurezza che abbiamo promosso col ministro Piantedosi", mentre come Comune, "stiamo facendo un’assunzione di 100 nuove figure per la polizia locale". A cui, però, non verrà dato il taser: "Ci sono compiti diversi tra le varie forze dell’ordine e credo che il centrodestra dovrebbe un po’ andare a Scuola di Polizia", ha detto Lepore, tornando pure sulla mancata espulsione di Azmami: "Il Governo su questo fa fatica. E quindi invece di accusare noi Lega e FdI si dovrebbero chiedere come mai da due anni questa persona gira a piede libero mentre dovrebbe essere espulsa".

A cercare di sopire le polemiche è stato Giancarlo Tonelli di Ascom: "Se il centrosinistra attacca da un lato, il centrodestra attacca dall’altro e le liste civiche anche– avverte – non andiamo più da nessuna parte e non ce ne rendiamo conto".