Lotta al crimine organizzato. Premio al maresciallo Farina

Si è distinto nella lotta al crimine organizzato. Il comandante della stazione dei carabinieri di Bazzano e Monteveglio, luogotenente con carica speciale Francesco Rosario Farina, ha ricevuto ieri, nella sede della Certosa di Padula (Campania) il premio internazionale Joe Petrosino. Un riconoscimento speciale che da 21 anni viene assegnato a magistrati, testimoni di giustizia e forze dell’ordine che sull’esempio del mitico poliziotto italo-americano, nativo di Padula, primo italiano alla fine dell’Ottocento ad indossare la divisa di agente della Polizia di New York, hanno messo la loro vita al servizio della legalità e del contrasto di tutte le mafie. Ed è il caso del ‘maresciallo’ Farina, 50 anni, figlio di brigadiere siciliano, approdato alla guida della caserma del capoluogo di Valsamoggia otto anni fa, ed ancora oggi coinvolto in code di processi di mafia ed ‘ndrangheta che si stanno celebrando nei tribunali di Calabria e Campania dove con le sue indagini ha contribuito ad oltre 600 arresti a carico di persone coinvolte nella criminalità organizzata.

Dopo sette anni a Lamezia Terme nel nucleo operativo radiomobile e dopo avere subito in Campania gravissimi atti di violenza anche a carico della sua famiglia, è stato in prima linea con la sua squadra investigativa denominata ‘Crimorg’ nelle indagini relative all’operazione ‘Uova di drago’ e in altre importanti operazioni contro i clan. Ma è nella lotta alla criminalità organizzata di Lamezia Terme che è entrato nel mirino della cosca lametina che gli affibbiò il soprannome di ‘capellone’ per via di un codino che aveva (ed ha ancora) l’abitudine di legare dietro la nuca. Un tratto distintivo usato da un esponente della cosca che in un dialogo coi suoi disse che "il capellone dà fastidio, e va sciolto nell’acido". Quando ha lasciato la Calabria aveva al suo attivo la partecipazione all’arresto di quattro latitanti inclusi nella lista dei cento più pericolosi d’Italia. A Bazzano, in un ambiente certamente meno ostile, non si è comunque rilassato, ed è stato in prima linea nelle operazioni Piccola Parigi e Corda Spezzata, distinguendosi in operazioni di contrasto allo spaccio.

g.m.