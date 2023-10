Lotta al degrado giovanile: "Nuovi spazi e più eventi"

Nuovi spazi a Castel San Pietro e Osteria Grande, orari più ampi dei centri giovanili, incontri tra genitori e figli sul tema dell’educazione familiare. Il comune di Castel San Pietro nell’ultima seduta consiliare ha illustrato quali strategie mette in campo per combattere quel "degrado giovanile incombente nel nostro territorio comunale" che è il titolo dell’interpellanza presentata dai consiglieri del Gruppo Misto Davide Mazzoni ed Elena Roncassaglia. L’assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Dondi è partito spiegando degli "incontri tra genitori e figli, nei quali si è cercato di coinvolgere il maggior numero di mamme e papà portandoli sia nel capoluogo, sia nella frazione di Osteria Grande, una proposta che sarà senz’altro rinnovata anche nella prossima stagione".

Tornando all’oggi, "lunedì riapriranno i centri giovanili dopo una pausa di poche settimane e lo faranno con un orario nuovo. Saranno aperti tutti i giorni della settimana con l’obiettivo proprio di fornire una proposta più completa possibile, che possa anche essere la più attrattiva possibile per i ragazzi del nostro territorio". L’assessore a Welfare, Politiche educative e Legalità, Giulia Naldi, si è invece soffermata sullo "studio dei bisogni giovanili che è in fase di lavorazione e dovrebbe essere terminato dal team di esperti dell’ Unibo entro novembre. Sulla base dello studio potranno essere messe in campo azioni concrete col coinvolgimento delle realtà locali, istituzionali, associazionistiche, sociali in genere".