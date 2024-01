Lotta al dissesto idrogeologico: a Ripoli intervento da 97mila euro

Prosegue l’impegno del Comune di San Benedetto Val di Sambro per la messa in sicurezza del territorio.

Nelle scorse settimane sono finiti i lavori di consolidamento del muro a sostegno della strada comunale in via Serrucce, nella frazione di Ripoli abitata da 550 persone. Il tracciato permette l’accesso al borgo storico e l’intervento ha due obiettivi: garantire la viabilità e mettere in sicurezza alcune abitazioni al di sopra dell’area franosa.

II servizio regionale di protezione civile ha finanziato l’opera con 60mila euro, mentre il comune ha erogato i restanti 37mila euro necessari alla copertura dell’intervento. I lavori sono proseguiti per un paio di mesi, il tempo necessario alla costruzione di un nuovo muro di sostegno in cemento armato sorretto da una fondazione profonda. Nel periodo del cantiere, sebbene il tratto fosse completamente interrotto, nessuno è rimasto isolato ed è stato modificato il percorso del trasporto scolastico.

Il sindaco Alessandro Santoni non nasconde la soddisfazione: "Malgrado le difficoltà, stiamo facendo molto per contrastare il dissesto del territorio. Non bisogna dimenticare che le piogge dello scorso maggio hanno provocato sul territorio danni per più di un milione e mezzo di euro, senza contare le criticità preesistenti. In questa situazione riusciamo comunque a fare anche un po’ di prevenzione, certo non tutta quella che servirebbe. Ciò è possibile grazie ai fondi della Regione e alla collaborazione con il consorzio della Bonifica Renana.

L’intervento di Ripoli è da considerarsi, almeno in parte, preventivo: quando sono iniziati i lavori la strada era transitabile. Il cedimento era stato fermato dal personale comunale ma abbiamo comunque deciso di intervenire in modo definitivo".

"A inizio mandato - prosegue Santoni - abbiamo censito le criticità esistenti, classificandole secondo un indice di gravità che viene aggiornato e rivisto alla luce degli eventi esterni su cui non abbiamo alcun potere d’intervento. Stiamo adottando un approccio elastico che oscilla tra prevenzione ed emergenza.

Il contrasto al dissesto idrogeologico è indubbiamente una priorità: in questo mandato abbiamo speso almeno un milione di euro di fondi Comunali e non intendiamo affatto abbassare la guardia".

Fabio Marchioni