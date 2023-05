Lotta al gioco d’azzardo Ora c’è uno sportello

di Mariateresa Mastromarino

Nasce il primo sportello per la prevenzione del gioco d’azzardo alla Casa della comunità Navile. ’Vite in Gioco’ è dedicato alle persone con disagi ludopatici, ma è aperto anche ai caregiver e alle famiglie.

"La nostra azione è preventiva rispetto agli sviluppi delle possibili patologie legate al gioco d’azzardo e testiamo un modello aperto alla comunità e al privato accreditato che collabora con noi nell’intercettare le problematiche della dipendenza – spiega Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl –. Nel 2022 contiamo 220 casi contro una media degli anni precedenti di 150 circa". Il trend è in crescita tra i giovani.

"Le maggiori dipendenze sono legate al gioco online – afferma Chiara Persichella, responsabile dell’ambulatorio dello sportello –. Nel 2022, l’aumento delle richieste è stato tra i giovani dai 22 ai 30 anni, per scommesse digitali, sportive e lotterie istantanee". Lo sportello, attivo il martedì e il venerdì pomeriggio, risponde ai bisogni della comunità.

"Questo progetto è l’esito di un percorso che come Comune abbiamo intrapreso già dal 2018 con l’Ausl e il terzo settore – precisa Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare e alla salute –. Ci siamo accorti del grande bisogno di fare educazione sui temi e i rischi del gioco patologico, nelle scuole primarie e secondarie. Il progetto ha coinvolto 490 classi e oltre 10mila studenti". Con il nuovo sportello, "vogliamo costruire risposte di prossimità, attraverso una rete proattiva che va verso le persone. La Casa di Comunità del Navile si presta a diventare un luogo di prestazioni sanitarie e un punto di riferimento per accogliere le domande", conclude Rizzo Nervo. All’inaugurazione anche un ex giocatore d’azzardo, che ha vissuto con la ludopatia per oltre trent’anni: "Quando ho giocato ho sentito una scossa, un’emozione fortissima – spiega –. Dopo averlo scoperto, mia moglie mi ha aiutato a guarire. Da 14 anni ho iniziato una nuova vita". Il nuovo servizio si inserisce nel contesto del Navile, come spiega Federica Mazzoni, presidente di Quartiere: "Lo sportello ha un taglio personalizzato sulle esigenze e sulle caratteristiche di vita delle persone".