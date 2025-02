Lotta al vandalismo grafico. Patto tra Comune e Confabitare. Via Lame ’adottata’ per tre anni

Accordo Comune e Confabitare contro il vandalismo grafico. Il patto di collaborazione attraverso il quale l’associazione dei proprietari immobiliari ‘adotta’ per tre anni via Lame, è stato siglato ieri mattina a Palazzo d’Accursio.

Con il progetto ‘No Tag’, Confabitare si impegna dunque a rimuovere i graffiti su edifici, portici e saracinesche, occupandosi sia di fare i sopralluoghi preventivi sia di acquisire il nulla osta dalle proprietà. Oltre alla rimozione dei graffiti, l’associazione si occuperà anche di monitore la zona e gestire eventuali recidive. Dagli interventi sono esclusi gli edifici sottoposti a vincolo e tutela da parte della Soprintendenza. L’accordo rinnova anche il protocollo già sottoscritto nel giugno 2022, con cui Comune e Confabitare hanno avviato una collaborazione strutturata per contrastare il vandalismo grafico in tutta la città, promuovendo la collaborazione con i cittadini.

L’associazione si atterrà alle indicazioni fornite dagli uffici comunali per realizzare gli interventi, che dovrà programmare in accordo con il Quartiere e gli uffici comunali coinvolti, una volta acquisiti i nulla osta delle proprietà. Nei casi in cui sia necessaria un’ordinanza per intervenire, la comunicazione degli interventi programmati al Quartiere dovrà essere fatta 30 giorni prima. Il Comune sosterrà le attività concordate facilitando le procedure per ottenere i permessi necessari e le iniziative di promozione.

Presenti alla firma, il presidente dell’associazione Alberto Zanni: "Un gesto simbolico che si lega al fatto che Confabitare è nata 15 anni fa in via Marconi 6/2, proprio all’imbocco di via Lame" e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari, che ha sottolineato: "Un esempio virtuoso di cittadinanza responsabile di cui siamo grati e che auspichiamo di replicare sempre più spesso".

m.ras.