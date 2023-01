Lotta alla corruzione e trasparenza L’impegno dell’Amministrazione

L’amministrazione del comune di Camugnano, guidata dal sindaco Marco Masinara, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, approverà entro il 31 gennaio il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025, che assorbirà il Piano anticorruzione dell’Ente. Il Piano nazionale anticorruzione (Pna), approvato dall’Autorità nazionale Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazioneaggiornamento del proprio Piano. Il comune di Camugnano invita, quindi, i cittadini, tutte le associazioni o le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a formulare osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Sul sito del Comune è possibile scaricare il modulo dove scrivere le proprie considerazioni ed eventuali soluzione. La sua compilazione e spedizione online deve a avvenire entro la giornata di venerdì.