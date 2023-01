Lotta alla criminalità Un espulso ogni due giorni

"Il mio approccio, in questi mesi, è stato indirizzato in particolare verso le espulsioni, perché ritengo che siano una risposta più incisiva al problema dello spaccio di strada e della microcriminalità". Sono parole del questore Isabella Fusiello, che riassumono la ‘strategia’ della polizia per dare una risposta concreta, in termini di sicurezza, ai cittadini. Nel solco del lavoro già intrapreso nel 2022, in questi primi giorni dell’anno nuovo sono stati già 26 i provvedimenti di espulsione elaborati dall’ufficio Immigrazione. Ossia, una media di due espulsioni al giorno, con una mole di lavoro notevole per la Questura bolognese, non solo per l’analisi delle pratiche, ma anche per la fase logistica dei trasferimenti degli espulsi verso la frontiera o nei centri per il rimpatrio: il più ‘vicino’, infatti, si trova a Gradisca, in provincia di Gorizia.

Nel dettaglio, dieci stranieri sono stati accompagnati nei Cpr sparsi lungo la penisola, quattro sono stati imbarcati su aerei o navi per tornare nel loro Paese d’origine mentre agli altri è stato notificato l’ordine d’espulsione. Si tratta, in particolare, di cittadini di origine marocchina e tunisina: Paesi con cui sono in essere patti bilaterali, che consentono un notevole snellimento, in termini di tempo, degli iter per il rimpatrio. Le persone che sono state allontanate dal territorio nazionale in questi primi giorni di gennaio hanno tutte precedenti penali, relativi soprattutto a reati contro il patrimonio e contro la persona: quindi furti, rapine, risse, episodi di resistenza e lesioni. Pochi, invece, ‘vantano’ anche precedenti per spaccio. Il questore Fusiello, commentando i problemi della zona universitaria, aveva spiegato infatti che grazie alle espulsioni la situazione era molto migliorata, ma che adesso il ‘nodo’ da sciogliere erano le posizioni dei cittadini provenienti in particolare da alcuni stati del centro Africa che, essendo nella maggior parte dei casi in attesa di vedersi riconoscere o negare la protezione internazionale (procedure che possono durare anche 4 anni), benché si macchino di reati, non possono essere allontanate dall’Italia.