Lotta alla mafia, Salvatore Borsellino incontra i cittadini in Comune

Salvatore Borsellino (a destra) incontrerà i cittadini di Vergato. L’iniziativa si domani nella sala consiliare alle 17.30. Salvatore Borsellino è il fratello minore di Paolo, il magistrato assassinato dalla mafia insieme alla propria scorta il 19 luglio 1992, a pochi mesi di distanza dalla strage di Capaci in cui rimase ucciso Giovanni Falcone. Fondatore del movimento delle ‘Agende Rosse’, Salvatore Borsellino, dopo i tragici fatti del ‘92, ha dedicato la propria esistenza alla lotta alla criminalità organizzata e alla denuncia delle collusioni tra poteri occulti, politica e mafia. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vergato in collaborazione col locale gruppo Agende Rosse ‘Nino Agostino’. Oltre a Borsellino interverranno il sindaco Giuseppe Argentieri e Angelo Fragetta Garavaglia, co-fondatore del movimento Agende Rosse. Parteciperà in videocollegamento Antonino Morana, nipote dell’agente Nino Agostino ucciso a Palermo nel 1989.

Fabio Marchioni