Lotta alla narcolessia Nuovo farmaco allo studio

"È stata una svolta, un radicale miglioramento della qualità della mia vita e ora non soffro più di attacchi di sonno fuori controllo". Francesca Di Luzio, 37 anni, di San Benedetto del Tronto, è una paziente dell’Irccs Istituto scienze neurologiche di Bologna: grazie alle cure ora non si addormenta più all’improvviso. "I primi sintomi li ho avuti a 10 anni e sono subito venuta qui. All’epoca mi addormentavo a scuola, mentre mangiavo o giocavo, al cinema o durante un breve tragitto in auto. La mia era una narcolessia con cataplessia e in presenza di emozioni, anche una risata, avevo cedimenti muscolari – ricorda Francesca –. É come se mi fosse mancato un passaggio nella mia vita, ma a 30 anni ho preso la patente".

In seguito ai risultati di uno studio internazionale che ha visto la partecipazione dell’Irccs Isnb dell’ospedale Bellaria si aprono importanti prospettive per la cura della narcolessia di tipo 1, in particolare con un farmaco innovativo che ha determinato la scomparsa dei sintomi della malattia. La ricerca ha coinvolto 73 pazienti dai principali Centri sui disturbi del sonno del mondo: 17 di loro, il numero più alto, dall’Irccs dell’Ausl. Allo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, ha partecipato anche Emmanuel Mignot di Stanford, vincitore del Breakthrough Prize 2023 per la scoperta del meccanismo molecolare cerebrale causa della narcolessia, ossia la carenza di orexina. Sono così stati avviati studi di molecole sintetiche in grado di attivare o inibire i recettori dell’orexina. La ricerca ha confermato l’efficacia del farmaco innovativo. "Lo studio è stato interrotto per la comparsa di epatotossicità in alcuni pazienti – spiega il neurologo Giuseppe Plazzi, responsabile del Centro del Sonno –, ma i casi sono stati risolti e sono già partiti nuovi trial leggermente diversi".

Secondo Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, "questa è la missione della sanità pubblica, garantire cure innovative anche per patologie che sembrano incurabili e offrirle a tutti". Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, sottolinea che "c’è un gruppo di professionisti al Bellaria, riconosciuto a livello internazionale, che segue oltre 1.800 pazienti che soffrono di disturbi del sonno".

d. b.