Lotta alla piaga dei furti : "Telecamere fondamentali"

"Le immagini riprese dalle telecamere pubbliche sono state fondamentali per risalire all’identità dei tre arrestati". Per il capo della Squadra mobile Roberto Pititto gli ‘occhi elettronici’ che vigilano sulla città hanno avuto un ruolo di primo piano nell’indagine che, negli scorsi giorni, ha portato all’arresto di tre cittadini georgiani, ritenuti responsabili di almeno cinque furti in appartamento commessi da ottobre a oggi in città. "Il lavoro svolto con metodi tradizionali, con appostamenti e pedinamenti dai poliziotti della V sezione è stato capillare – dice Pititto –. Le telecamere, però, ci hanno permesso di seguire e ricostruire gli spostamenti di questi soggetti, tra l’altro volti mai visti prima su Bologna, in quanto trasfertisti, e solo con reati di piccolo cabotaggio alle spalle". Due dei tre arrestati, infatti, prima di ottobre non si erano mai palesati sotto le Due Torri: "Si tratta di professionisti dello scasso che si spostano di città in città – aggiunge il dirigente – e che grazie alla loro abilità riescono in un paio di minuti ad aprire porte anche blindate, utilizzando delle particolari chiavi, chiamate appunto chiavi ‘georgiane’ che permettono di non danneggiare le serrature". Le chiavi, che sono state trovate nel covo dei ladri in via Leandro Alberti, erano custodite all’interno di un sacchetto di tela con su scritto ‘Georgia’. "I trasfertisti sono difficili da identificare, perché vengono in Italia, mettono a segno i colpi e poi scompaiono", ha aggiunto Gabriele Cadei, funzionario responsabile della V sezione ‘Reati contro il patrimonio’. Che, assieme ai colleghi, ha lavorato per mesi sulla banda. Di irriducibili, visto che il giorno dell’arresto, accerchiati da ogni lato dalla polizia, i tre "hanno tentato comunque di scappare, per sottrarsi all’arresto", racconta Cadei.

Adesso, le indagini non si concludono certo con questi arresti: la Squadra mobile sta lavorando infatti per capire la rete di appoggi e contatti dei tre indagati, per ricostruire anche i possibili canali di ricettazione dei beni rubati. Un lavoro teso a "contrastare un fenomeno come quello dei furti in casa – conclude Pititto – che desta grandissima preoccupazione tra la cittadinanza e su cui l’impegno della polizia è massimo".

n. t.