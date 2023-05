Lotta alla povertà, le istituzioni fanno squadra

Un convegno sul tema del contrasto alle povertà per celebrare il primo anno di attività di Vitalìa - Bottega Solidale. È stato il Comune di Granarolo a voler organizzare l’evento "Il Distretto Pianura Est unito nella lotta per il contrasto alle povertà". L’incontro si terrà oggi, a partire dalle 9.30, nella Sala Pluriuso della biblioteca comunale di via San Donato a Granarolo. Interverranno al convegno rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana, del Distretto Pianura Est, Università di Bologna, Terre di Pianura, Volabo e Vitalìa. Verranno presentati, a cura della Città Metropolitana, i dati della ricerca sulle misure di contrasto alle povertà nel contesto metropolitano e distrettuale. Mentre l’Università di Bologna interverrà esponendo i risultati di uno studio in corso sul territorio volto ad indagare la centralità del lavoro di cura declinato sulla comunità, le politiche incisive per contrastare la povertà, l’evoluzione del welfare e le prospettive degli empori solidali e dei centri servizi povertà. È previsto un intervento dell’assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi. Agli interventi seguirà una tavola rotonda introdotta e moderata dal vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Granarolo, Giuliana Bertagnoni, e da Sara Accorsi, consigliera di Città metropolitana delegata al Welfare. Parteciperanno rappresentanti dell’Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est, dell’Emporio solidale Vitalìa e di Volabo, che coordina la rete degli empori e il progetto Fondo di Comunità Metropolitano. Si affronterà anche il tema delle Stazioni di Posta sulle nuove povertà: si tratta di centri servizi polifunzionali; uno dei quali, quello del Distretto Pianura Est, sarà realizzato a Granarolo, a fianco della nuova sede prevista per Vitalìa, grazie alla ristrutturazione del poliambulatorio con i fondi del Pnrr.

z. p.