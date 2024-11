Lotta alla violenza di genere: ecco la panchina rossa di Camst

Una nuova panchina rossa, simbolo del vuoto che ogni donna uccisa lascia nella società: è stata inaugurata ieri mattina davanti al ristorante self-service Tavolamica Corticella. L’iniziativa è di Camst group e vuole contribuire a diffondere l’importanza dell’amore, del rispetto, della libertà e del valore della vita in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Sono intervenuti il presidente di Camst group, Francesco Malaguti, Rita Ghedini, presidente Legacoop Bologna, Luisa Guidone, assessora a Economia di vicinato e commercio del Comune di Bologna, Beatrice De Leonibus e Gianna Callegari di Sos Donna Bologna, associazione di volontariato che sostiene le donne vittime di violenza. E sempre ieri, per opera di Camst, altre due panchine rosse, a Parma e Ravenna. Il gesto "rappresenta un impegno concreto per sensibilizzare la nostra comunità su un tema cruciale. Ogni donna vittima di violenza lascia un vuoto incolmabile e il nostro obiettivo è di promuovere un ambiente di lavoro e di vita che rispetti e valorizzi la dignità di ogni individuo. Siamo determinati a sostenere iniziative che favoriscono l’inserimento lavorativo delle donne. Ogni passo che compiamo insieme è essenziale per costruire una società più giusta e inclusiva", dichiara Malaguti. "Il 25 novembre è una giornata importante per noi perché ci dà l’occasione di dare evidenza alle azioni contro la violenza sulle donne che mettiamo in campo ogni giorno dell’anno. Ringrazio Camst, questa iniziativa che ci aiuta ad aggiungere un ulteriore simbolo di questa battaglia che tutti in ogni luogo devono combattere", ha dichiarato Guidone. Quest’anno Camst è anche al fianco della Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato nell’organizzazione dello spettacolo “Senza mezze misure”, scritto da Carlo Lucarelli ed Elena Zaccherini in programma lunedì all’Arena del Sole. "Non arretreremo di mezzo passo rispetto alle pratiche che ogni giorno ci consentono di strappare le donne alla violenza", è la voce invece di Susanna Zaccaria, presidente della Casa per le donne per non subire violenza di Bologna: ieri ha presentato la 19esima edizione del festival ‘La violenza illustrata’ dal 25 novembre al 10 dicembre (si intitola ‘Radicate nel futuro’ con mostre, dibattiti, presentazioni, spettacoli teatrali e altro) e ha fatto il punto sugli accessi al centro anti-violenza. Zaccaria registra da parte del governo un "atteggiamento contro quello che facciamo": al di là "delle dichiarazioni irricevibili" (il riferimento è alle parole del ministro Giuseppe Valditara sul patriarcato), non c’è "nessun passo avanti sulla tutela" delle vittime di violenza. "Aumentano le donne che si fidano e chiedono aiuto". Dal primo gennaio alla fine di ottobre: l’associazione ha accolto 575 nuove donne in cerca di aiuto (erano state 586 nello stesso periodo 2023). A queste si sommano le 303 donne già coinvolte in percorsi di assistenza, per un totale di 878 donne accompagnate verso il recupero dell’autonomia.