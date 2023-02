Lotta all’arresto cardiaco Farmacisti in campo "Ci doteremo presto di defibrillatori"

di Donatella Barbetta

Sotto le Due Torri aumenterà il numero dei defibrillatori grazie ai farmacisti. "Abbiamo messo a punto il progetto ’Farmacie cuore in salute’ per i nostri 220 associati, presenti in città e in provincia – spiega Gian Matteo Paulin, segretario provinciale di Federfarma –. Ogni farmacia che aderirà sarà dotata di un defibrillatore automatico, Dae, all’esterno, disponibile H24. Era un’idea che avevamo avuto tempo fa, ma non riuscivamo a concretizzarla, poi è arrivato il Covid e adesso siamo pronti a partecipare a Bologna città cardioprotetta. I primi ideatori sono stati Piccoli grandi cuori e Pubblica assistenza, noi ci siamo uniti a loro".

Paulin sottolinea che la crescita dei defibrillatori sul territorio, al momento nell’area comunale sono censiti 385 Dae, "assicura maggiore rapidità nella gestione degli arresti cardiaci, perché qualsiasi cittadino, quando si trova in una situazione d’emergenza, può andare direttamente verso la farmacia dove sa che all’esterno c’è il defibrillatore e può facilitare anche l’intervento di coloro registrati all’App Dae responder, che allerta chi è nelle vicinanze di un caso di arresto cardiaco".

Il progetto ha un respiro più ampio: punta alla creazione di farmacie specializzate nella prevenzione di malattie cardiovascolari. "Nel nostro programma triennale, che sarà presentato mercoledì nella sede di via Garibaldi, daremo tutti i dettagli. L’operazione non si esaurisce con l’acquisto di un defibrillatore a carico della farmacia, il costo è di circa 3.500 euro, ma si aggiunge anche la formazione. Federfarma investirà 20mila euro destinati sia ai corsi per l’uso dei Dae sia alla formazione per la prevenzione delle patologie cardiovascolari individuabili nelle persone a rischio. Nella nostra farmacia Trento Trieste passano almeno 300 utenti al giorno e tra di loro potremo fare sensibilizzazione, consigliando per tempo screening ed eventualmente la modifica degli stili di vita". Massimiliano Fracassi, presidente di Fedefarma Bologna, aggiunge che "le nostre farmacie sono pronte per acquisire nuove competenze e offrire al cittadino servizi ad alto valore sanitario: lo abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni, sempre a fianco delle istituzioni e vicino ai cittadini. Oggi con i vaccini, domani protagonisti di ’Bologna, città cardioprotetta’".