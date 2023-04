Lotta alle discriminazioni, ecco la Casa Arcobaleno

di Zoe Pederzini

Un tetto a San Lazzaro di Savena per le persone rifiutate per il proprio orientamento sessuale. Un nuovo centro di accoglienza per le persone Lgbtqi+. Ecco Casa Arcobaleno, per sostenere e prendersi cura di tutte e tutti.

In una società dove rispetto di diritti e orientamento sessuale dovrebbero essere scontati sono infatti ancora numerose le persone che vengono ripudiate e discriminate a causa della propria identità di genere e allontanate da quella che dovrebbe essere casa.

Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi e ragazze molto giovani, tra i 18 e i 26 anni, che si ritrovano da un momento all’altro senza un luogo in cui poter soggiornare e senza alcun supporto economico e affettivo. Per questo nasce Casa Arcobaleno, una struttura sempre aperta a tutti. Nei prossimi giorni sarà pubblicata, sul sito del comune di San Lazzaro di Savena, la determina per l’assegnazione della gestione della struttura.

Un avviso destinato ai soggetti del terzo settore che possano dimostrare professionalità ed esperienza nelle pratiche di inclusione. In Italia queste strutture sono ancora poco diffuse. Secondo le ultime stime ci sono meno di un centinaio di posti in tutto il Paese: a Milano, Torino, Roma, Padova, Napoli, Bergamo, Reggio Emilia. E ora anche a San Lazzaro di Savena.

Il Comune, già primo nella Città Metropolitana per l’adozione delle linee operative a sostegno delle persone Lgbtqi+ e contro ogni tipo di discriminazione, continua così il proprio percorso sulla strada dell’inclusività per abbattere barriere e discriminazioni con misure e azioni concrete. Orgogliosa la sindaca Isabella Conti (nella foto): "Gli enti locali devono fare la propria parte per promuovere politiche e misure che sappiano rispondere ai bisogni di tutti ponendosi come luoghi sicuri, improntati sul rispetto delle differenze e liberi dal pregiudizio – sottolinea la prima cittadina –. A settembre entrerà in piena attività la Casa Arcobaleno che vuole essere un rifugio, un punto di riferimento e un luogo sicuro per tutti coloro che, soprattutto i più giovani, proprio a causa delle discriminazioni sull’identità di genere si trovano senza un tetto o senza il supporto della famiglia. A loro voglio dire che noi ci siamo, e che non lasceremo mai nessuno indietro".

Soddisfatto Juri Guidi, assessore alla Cultura: "A breve potremo inaugurare la Casa Rifugio Arcobaleno, un progetto di accoglienza che ci permetterà di prenderci cura in maniera strutturata delle persone Lgbtqi+ in fragilità".

"Un’iniziativa a cui tengo particolarmente – conclude l’assessore –: bisogna mobilitarsi in maniera concreta per andare incontro ai bisogni di persone costantemente sotto attacco ed emarginate. Dobbiamo contrastare un atteggiamento che si pone in pieno sfregio del mandato costituzionale che ci indica una strada diversa fatta di inclusione e autodeterminazione".