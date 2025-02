Lotta alle mafie, al via i seminari

Primo appuntamento, domani alle 18 alla Casa della solidarietà di Casalecchio, per i tre incontri dedicati alla lotta alle mafie e ai beni confiscati promossi da Libera terra, Cadiai e Fondazione Rocca dei Bentivoglio. Un cartellone intitolato: Riconoscere, monitorare, riutilizzare. Un momento di confronto e approfondimento per analizzare lo stato del nostro territorio, sensibilizzare i partecipanti e fornire strumenti concreti per individuare e contrastare le dinamiche mafiose. Domani si approfondisce il tema delle confische e dei sequestri nel bolognese con gli esperti di Libera Bologna e di Cooperare con Libera terra.