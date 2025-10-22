Lotta alle tane pericolose per i fiumi. In azione 100 volontari sugli argini

Gli argini dei fiumi ai raggi X. Prima della stagione invernale, il sistema intercomunale di Protezione civile dell’Unione Reno Galliera ha organizzato il controllo degli argini del fiume Reno e del canale Navile, i principali corsi d’acqua che attraversano gli otto Comuni dell’Unione. Un esercito di oltre cento volontari di Protezione civile, delle associazioni Ana, Avpc Bentivoglio, Croce Italia Comuni di pianura, Idra, Ovpc Castel Maggiore, Rdn droni e Riolo, hanno effettuato controlli puntuali, sia a terra che dall’alto, con il coordinamento dei tecnici dell’Unione e della polizia locale.

Osservate speciali le tane degli animali, che hanno rappresentato il 50% delle segnalazioni. Questa fase è necessaria per intervenire puntualmente sulle criticità che emergono. Prima delle attività, si è tenuto il consueto raduno nell’area antistante il comando della polizia locale a San Giorgio di Piano, alla presenza di diversi sindaci e assessori, dei dirigenti dell’agenzia regionale di Protezione civile, del comandante della polizia locale dell’Unione Reno Galliera, Marco Rocca. "L’attività encomiabile delle nostre associazioni – ha detto il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, delegato in Unione alla Protezione civile – ci permette di essere tra i territori più performanti in termini di monitoraggio e prevenzione del rischio. Siamo consapevoli che finanziamenti su progetti mirati e la grande collaborazione tra istituzioni siano la strada da percorrere per garantire sicurezza alle nostre comunità".

"Un’attività preziosa svolta con disponibilità e senso civico – ha sottolineato il presidente dell’Unione Reno Galliera, Stefano Zanni – che testimonia ancora una volta la dedizione e la professionalità delle volontarie e dei volontari di Protezione civile impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia del territorio. Il loro contributo, unito al costante coordinamento della polizia locale, rappresenta un elemento essenziale del nostro sistema di Protezione civile". In sostanza sono state trovate 30 tane (su 65 segnalazioni) che possono mettere a rischio gli argini e dunque si interverrà per sistemare i buchi creati dagli animali. "La ricognizione degli argini – ha aggiunto Rocca – è stata una giornata molto bella, un intervento molto efficace, essenziale per non trovarsi impreparati nelle situazioni di emergenza. I volontari hanno ispezionato i corsi d’acqua di Reno e Navile, per verificare lo stato degli argini e, quando le condizioni del terreno non lo consentivano, hanno utilizzato i droni, per acquisire comunque informazioni utili".

