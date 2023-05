Lotta alle zanzare, in distribuzione i kit larvicidi Il Comune ha attivato l’attività di monitoraggio

Da ieri, il Comune sta distribuendo porta a porta, nelle vie colpite dall’alluvione, prodotti specifici larvicidi da mettere nelle caditoie per contrastare e prevenire lo sviluppo di zanzare. "Un’alluvione purtroppo genera anche una serie di effetti sull’ambiente. Uno di questi è legato alla proliferazione possibile di focolai di zanzare. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai cittadini, come Amministrazione ci siamo attivati immediatamente per prevenire e tenere monitorata la situazione" dichiara Beatrice Grasselli, assessora all’Ambiente.

Tutte le verifiche svolte non hanno evidenziato la presenza di focolai attivi e salvo ulteriori precipitazioni si può prevedere una rapida asciugatura dei ristagni nei giorni a venire.