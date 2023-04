Lotta alle zanzare Sei incontri pubblici

Istruzioni per salvarsi dalle zanzare e per evitare multe che possono arrivare a 500 euro, nella serie di otto incontri aperti alla cittadinanza in programma da mercoledì prossimo a Casalecchio nei sei centri sociali e nei due maggiori centri commerciali della cittadina sul Reno. Con l’inizio della primavera sono infatti entrate in vigore le disposizioni annuali per prevenire la diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune. Così per venti giorni i tecnici della ditta Biblion che sono incaricati dei trattamenti negli spazi pubblici e l’assessora all’ambiente Barbara Negroni condurranno gli incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza. Oltre alle istruzioni pratiche relative alla gestione dei contenitori che potrebbero diventare raccolte d’acqua ideali per la riproduzione delle zanzare, è confermato l’obbligo di trattare ogni 30 giorni i tombini con uno specifico prodotto larvicida che va acquistato autonomamente. In caso di controlli il personale incaricato può chiedere di esibire gli scontrini o le ricevute di pagamento del prodotto larvicida.