Lotta allo spaccio Docu-reality ’Avamposti’

Uno sguardo esterno sulle dinamiche di spaccio di Bologna e su quanto fa l’Arma per contrastarle. È quello del giornalista e regista Claudio Camarca, che tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre ha passato notti e giorni con i carabinieri del comando provinciale, per documentarne l’impegno nella lotta allo spaccio. Un lavoro in presa diretta, che sarà al centro della puntata del docureality ‘Avamposti’ disponibile da domani su Discovery+ e poi in onda sul Nove. Le telecamere hanno seguito le pattuglie, immortalando anche gli arresti di quattro spacciatori in Montagnola, Bolognina e zona universitaria. "Una realtà unica nel suo genere", l’ha definita Camarca, colpito dalla presenza "in pieno centro, alla luce del sole, di piazze di spaccio. Una situazione a cui forse i bolognesi sono abituati, ma assurda se vista da fuori, che dimostra un degrado etico che non si può combattere solo con le forze dell’ordine, ma che richiede una risposta collettiva in termini di responsabilità". Nella puntata viene intervistato anche il procuratore capo Giuseppe Amato, che ha messo al centro della sua missione la lotta alla droga, a ogni livello. Il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Rodolfo Santovito, ha parlato di "un’esperienza esaltante, che mostra sotto più punti di vista, anche quello umano, il lavoro dell’Arma".