Bologna
Lotta allo spaccio. Due pusher in manette
31 ott 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
Lotta allo spaccio. Due pusher in manette

Uno spacciatore di vecchio corso che doveva scontare 5 anni di reclusione, ma era latitante da anni. E un pusher con base in zona Saragozza, trovato con coca, hashish e 22mila euro in casa. La lotta allo spaccio, per i carabinieri della Compagnia Bologna Centro, non conosce tregua.

Il primo a finire in manette, controllato in un servizio antispaccio dei carabinieri della stazione Navile con le Sio di Milano in Bolognina, è stato un senegalese di 49 anni, volto conosciuto dello spaccio locale, che si aggirava al parco del Fondo Comini assieme a un connazionale quarantenne (che è stato denunciato per rifiuto di fornire le generalità). Controllato dai militari, l’uomo è risultato avere un ordine di cattura della procura milanese. Ed è stato arrestato.

L’altro in manette è invece un trentaduenne, controllato nel corso di un’attività di indagine dai militari del Nucleo operativo. L’uomo, disoccupato e con precedenti, è stato fermato e identificato nel momento in cui si stava allontanando a piedi dalla sua abitazione. Che è stata perquisita: in soggiorno i carabinieri hanno trovato 5 involucri di cocaina (per 40grammi circa), 3 dosi di marijuana (13grammi) occultate in cucina e poi una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione, vari appunti contenenti le ‘ordinazioni’ dei clienti e circa 22mila euro. Tutto è stato sequestrato mentre l’uomo, arrestato, dopo la direttissima è stato sottoposto all’obbligo di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Carabinieri