Lotta allo spaccio in Bolognina. Decine di poliziotti e maxi-controlli

Lotta a tutto campo allo spaccio e alla criminalità in Bolognina. Lo aveva annunciato il questore Antonio Sbordone e, da lunedì, è iniziata nel quartiere alle spalle della stazione una serie di servizi ad alto impatto tesi, attraverso il controllo serrato del territorio, a ristabilire la legalità ed eliminare quelle sacche di degrado e disagio che trovano terreno fertile nei contesti di spaccio. L’attività, che vede impegnati numerosi equipaggi della polizia, tra cui il Reparto prevenzione crimine, il Reparto mobile, le unità cinofile e il personale della Polizia amministrativa, nonché equipaggi della polizia locale, lunedì ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al sequestro di alcune dosi di stupefacente trovate dalle unità cinofile nascoste tra i cespugli.

Sono stati poi effettuati accertamenti in cinque esercizi commerciali e per uno sono in corso le attività tese alla sospensione delle licenze; sono stati controllati 51 veicoli e riscontrate due violazioni al Codice della strada. Infine, dei soggetti accompagnati in Questura per essere identificati, due sono stati accompagnati nei Cpr per essere espulsi. L’attività è proseguita ieri, con l’estensione dei controlli anche tra cantine e stabili abbandonati. "Siamo grati alle forze dell’ordine per i controlli in Bolognina", ha commentato il presidente di Acer Marco Bertuzzi, che aggiunge: "Se dovesse emergere qualche irregolarità o attività illecita commessa nei nostri alloggi, acquisiremo immediatamente i verbali e ci attiveremo, come sempre facciamo, applicando le sanzioni previste, che possono arrivare fino al decadimento dall’alloggio".

"Un ringraziamento al questore per il coordinamento delle attività in Bolognina – ha detto il capo di gabinetto del sindaco Matilde Madrid –, a cui come Comune stiamo collaborando con la Polizia locale e tramite un confronto costante con la Prefettura e la Questura. È una risposta ferma alle richieste di mantenere alta l’attenzione su quella zona". Un grazie alle forze dell’ordine è arrivato anche da Confesercenti, che parla di "un intervento attesissimo dalla popolazione e dagli operatori economici. Solo di recente alcuni operatori del commercio sono stati vittima di aggressioni". "Grazie alle forze dell’ordine per l’ottimo lavoro in Bolognina – dicono i consiglieri di Fratelli d’Italia Francesco Sassone e Francesco Nadalini –. Il governo Meloni è accanto a chi veste l’uniforme e lo dimostra con risorse concrete. Lepore però faccia la sua parte, installi le telecamere e migliori l’illuminazione pubblica. Assuma 150 poliziotti della locale".