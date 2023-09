Lotta allo spreco: 75mila pasti recuperati da Hera a Granarolo per CiboAmico

CiboAmico recupera i pasti dalle mense del Gruppo Hera di Bologna e Granarolo. Grazie al progetto, nato dalla collaborazione con Last Minute Market sono stati recuperari oltre 75mila pasti, per un valore complessivo che supera i 300mila euro. Un risparmio che ha consentito alla onlus locale di investire le risorse in altri progetti. Si tratta della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella che provvede al ritiro delle eccedenze alimentari e alla loro redistribuzione quotidiana per il Pronto Soccorso Sociale e per la Comunità Terapeutica di Cadriano.

"Ogni anno in Europa vengono sprecati quasi 59 milioni di tonnellate di alimenti, con un valore di mercato stimato a 132 miliardi di euro. Per contribuire alla lotta allo spreco alimentare sono fondamentali le azioni concrete: ecco perché da anni con CiboAmico contribuiamo al contrasto dello spreco alimentare e solo nel 2022 siamo riusciti a donare quasi 7mila pasti, pari a 3 tonnellate di cibo, a favore degli enti no-profit dei territori interessati" commenta Filippo Bocchi, direttore Valore Condiviso e Sostenibilità del Gruppo Hera.