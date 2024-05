Lotta allo spreco di plastica. Prende vita la ’stoviglioteca’

Arriva la ’stoviglioteca’ comunale. Nel 2015, la Regione ha istituito diversi provvedimenti a sostegno dell’economia circolare, per la riduzione dei rifiuti urbani e a favore della raccolta differenziata. Tra queste misure, c’è l’istituzione di un fondo alimentato da un sovrapprezzo che viene applicato ai rifiuti indifferenziati. Il cosiddetto Fondo d’Ambito è ripartito in diverse linee: per premiare i Comuni più virtuosi, per finanziare progetti di riduzione della produzione di rifiuti e per promuovere i Centri del Riuso. Dal primo anno della sua applicazione, Budrio è sempre rientrato nell’elenco dei Comuni virtuosi e ha ricevuto perciò un premio che è servito a contenere gli aumenti del costo del servizio. Il Comune ha presentato alcuni progetti di riduzione rifiuti e l’anno scorso, in particolare, ha formulato un progetto per l’istituzione, che troverà sede presso ’I mulini a vento’ nella frazione di Maddalena di Cazzano, della ’Stoviglioteca comunale’, finanziata per quasi 10.000 euro.

Ma cos’è una stoviglioteca? A tante famiglie è capitato di organizzare una festa, un ritrovo, un compleanno e dover ricorrere a piatti, bicchieri e posate usa-e-getta per far fronte a un numero considerevole di invitati. Anche se ultimamente tali oggetti sono sempre più fatti di materiale compostabile (dal 2022 è in vigore anche in Italia il divieto di stoviglie monouso in plastica, ma sono state introdotte deroghe ed eccezioni) si cerca di contrastare il principio del monouso in sé per sé, che aumenta il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti. La stoviglioteca è un posto dove un qualsiasi cittadino può prendere in prestito, con un costo minimo per coprire le spese di gestione del servizio, stoviglie e posateria in materiale lavabile e riutilizzabili molte volte.

Il Comune ha acquistato due tipologie di set da tavola per far fronte a differenti esigenze: una linea più elegante con pezzi in ceramica, vetro e metallo e una più casual in plastica dura adatta più per feste con bambini. I kit contemplano piatti piani, fondi, da frutta, bicchieri, tazzine da caffè, ciotole e piatti da portata che vengono confezionati nel numero di coperti necessario in scatole per il trasporto. Nelle dotazioni c’è anche una lavastoviglie che verrà utilizzata dalla associazione di volontariato che gestirà il servizio di prestito: servirà per garantire l’igienizzazione dei kit che, comunque, dovranno essere restituiti lavati.

z. p.