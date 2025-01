Lotta dal basso alle dipendenze. Sportello Loop con gli educatori e iniziative tra i banchi di scuola

Budrio al fianco dei cittadini per contrastare e prevenire l’uso e abuso di sostanze stupefacenti legali o illegali. Riparte a Budrio il servizio Loop – Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione. Si tratta di un servizio ad accesso libero, gratuito e in cui è garantita la riservatezza, rivolto a giovani e adulti. L’attività è dedicata all’informazione sulle sostanze psicoattive, legali e illegali, alla prevenzione dei rischi rispetto al loro consumo e a comportamenti a rischio senza sostanze come il gioco d’azzardo, l’abuso di sociale network e giochi. Il servizio offre sportello di informazione, consulenza e confronto su tutti i temi che riguardano le droghe, informazioni sulle leggi in materia, consulenze e colloqui, interventi di prevenzione nelle scuole, consulenze familiari e incontri di confronto e informazione rivolti agli adulti, spazi informativi e di prevenzione durante gli eventi culturali e ludici.

Il personale del servizio è composto da educatori con una specifica formazione sul mondo delle sostanze, sull’ascolto e l’accoglienza. L’attività si svolge tutti i lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 nella sala S del Comune, con appuntamenti di circa un’ora. Per informazioni e appuntamenti presso lo spazio di ascolto Loop è possibile telefonare al SerDp di Budrio allo 051 809975. Inoltre nel corso dell’anno scolastico, il Comune, attraverso il Servizio alla Persona in collaborazione con l’Asl di Bologna Distretto Pianura Est, il SerDp di Budrio ha attivato un percorso di prevenzione presso l’istituto superiore Giordano Bruno con l’obiettivo di prevenire una dipendenza patologica attraverso la riduzione o l’eliminazione dei fattori di rischio.

L’assessora alle fragilità Giuliana Piazzi spiega l’iniziativa: "Tale attività di prevenzione primaria sarà effettuata dagli educatori professionali del Loop, si svolgerà nelle classi del Giordano Bruno in orario scolastico, con il fine di attivare un dialogo tra gli alunni verso una maggiore consapevolezza dei rischi e dei danni derivanti dall’uso di sostanze e da quei comportamenti che potrebbero nel tempo creare delle dipendenze, come ad esempio l’uso problematico di smartphone".

Zoe Pederzini