Lotta d’amore e di classe. Sul palco c’è ’Travolti da un insolito destino’

Sono Giuseppe Zeno ed Euridice Axen i protagonisti di ’Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’, la trasposizione teatrale dell’omonimo e celebre film del 1974 di Lina Wertmüller, in scena al Teatro Celebrazioni stasera e domani alle 21. Lo spettacolo, con le scene di Roberto Crea, il light design di Pietro Sperduti e i costumi di Lisa Casillo, vede la regia di Marcello Cotugno, che ne ha curato anche l’adattamento con Irene Alison, e che trae il suo allestimento dal testo teatrale che la stessa Wertmüller scrisse in collaborazione con Valerio Ruiz. "Affrontare a teatro Lina Wertmüller, una delle maggiori registe del cinema italiano e autrice che ha profondamente segnato la cultura e l’immaginario del nostro Paese, è una sfida che abbiamo deciso di accettare con la dovuta umiltà – dice il regista –. La nostra versione ricolloca la storia nella dimensione del contemporaneo, scegliendo come nuovo campo di battaglia il differente clima socioculturale di una società tardo capitalista, in cui nuove tensioni e nuove contraddizioni determinano e orientano conflitti ed emozioni tra i personaggi". La messinscena è un rimando alla versione cinematografia, ma senza imitarla: nella visione di Cotugno si riequilibrano i rapporti di forza tra i protagonisti in nome della parità di genere.