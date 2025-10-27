Lotta serrata al degrado. I residenti puliscono i muri tra via del Porto e Avesella

"Che fate di bello?", domanda una signora mentre entra nel suo appartamento. "Stiamo solo pulendo" risponde Esther con in mano i suoi strumenti da lavoro. È sabato mattina, quando una decina di volontari si raduna sotto il portico di via Avesella. Qualcuno si conosce, altri no. In ogni caso fanno tutti parte dello stesso gruppo: il ‘Quadrilatero del Porto’. L’obiettivo è ripulire la città dal degrado sui muri, attraverso la cura: "Non cancelliamo solo scritte, ma ricostruiamo una cultura del rispetto", dicono. Va detto: non è un lavoro semplice. È un "piccolo" ma "gratificante" gesto contro il vandalismo grafico. Quindi, ogni sabato, guanti, scale, secchi e buona volontà riempiono l’area nei pressi di via del Porto. "È nato tutto da un ’che fai?’", ricordano Esther e Carolina, due volontarie del gruppo. Da quel momento è stata costituita una chat, dove ognuno può rendersi disponibile per aiutare il quartiere. "In questi due anni abbiamo generato un bel clima", afferma Esther. "Io lavoro a Milano ma torno a Bologna per dare una mano – dice invece Carolina –. Ci piacerebbe rigenerare un tessuto umano in queste aree e togliere questa patina del ‘non si può fare’ e sostituirla con il ‘non ti rassegnare, tutto si può fare’, che è un po’ il nostro motto". Qualche residente scende le scale e raggiunge i volontari: porta loro il caffè, un dolcetto e si parla un po’ di quello che succede in città. Hanno ragione i volontari: "Si è creato un bell’ambiente".

Fino al 31 dicembre il gruppo sarà in via Avesella, poi si trasferirà in via Tanari Vecchia, dopo aver aggiornato il patto di collaborazione con il Quartiere Porto-Saragozza, che in virtù di questa intesta fornisce il materiale ai custodi del quadrilatero costituito dalle vie del Porto, Avesella, Tanari Vecchia, San Carlo e Polese, in pieno centro. Il ‘Quadrilatero del Porto’ è solo uno dei numerosi gruppi che fanno queste attività in giro per Bologna. Per capire l’importanza del lavoro dei volontari, su una delle colonne del portico di via Polese è attaccata anche una targa del Comune che li ringrazia. "Siamo andati in Quartiere perché non potevamo sopportare il degrado nelle strade vicino alle nostre case, così abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune questo aiuto", ricordano i volontari. "Restituiamo dignità a questi muri, un colpo di rullo alla volta", sorride Esther. "Bello" anche per i turisti: "Il centro è il biglietto da visita della città. È favoloso far trovare anche a loro una città pulita e curata dagli stessi abitanti", spiega Esther. E se qualcuno dovesse sporcare nuovamente i muri? "Torniamo a pulire, non molliamo per amore del senso civico", sottolinea Carolina. Le attività durante la settimana, però, non si limitano alla pulizia dei muri. Anzi, il gruppo ha altre iniziative. "Facciamo le foto ai cassonetti pieni e con la spazzatura accanto e le mandiamo a Hera, chiedendo di passare; oppure abbiamo attività per sensibilizzare le persone su temi a noi cari o serate culturali per curare l’educazione civica", annunciano. Il prossimo passo? "Sarebbe bello avere una classe di ragazzi che ci accompagna in questo progetto".

Giovanni Di Caprio