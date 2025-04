Lotta serrata alla droga . Tre arresti dei carabinieri

Lotta serrata allo spaccio da parte dei carabinieri, che in questi giorni hanno messo a segno tre arresti. Il primo a finire nei guai è stato un trentenne albanese su cui pendeva un ordine di carcerazione, eseguito dai militari della stazione Corticella. L’uomo deve scontare 4 anni e 11 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per reati commessi in città tra il 2019 e il 2020. L’uomo, ricercato dal 25 marzo, è stato rintracciato a casa della compagna.

I carabinieri della stazione Navile hanno invece arrestato un marocchino di 51 anni, disoccupato e in Italia senza fissa dimora, già noto per fatti di spaccio, durante un servizio in zona Fiera. Nella circostanza i militari, in via Nuvolari, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza dell’area ex Cotabo di proprietà della Fiera, che ha segnalato loro la presenza di due persone che girovagavano all’interno dell’edificio. Alla vista dei carabinieri, i due si sono dati alla fuga: il cinquantunenne, in bici, è stato raggiunto e bloccato in via di Saliceto. L’uomo aveva con sé una scatola metallica con dentro 9 involucri di cocaina (per 6,2 grammi) e 100 euro. Sono così scattate le manette per spaccio e la denunce per invasione e perché clandestino. In direttissima, l’uomo è stato rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna.

Infine, i militari del Nucleo operativo hanno arrestato un pusher tunisino di 21 anni, in piazza Scaravilli, dopo la segnalazione di un docente universitario. Il ventunenne è stato visto cedere della sostanza a un quarantanovenne. Con sé aveva 1.300 euro e 0,6 grammi di hashish. Rimesso in libertà dopo la direttissima, il ventunenne è sottoposto ora a divieto di dimora a Bologna.