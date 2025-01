Lotta a spaccio e degrado a Bologna: “Più attività e controlli ci fanno sentire sicuri”

Bologna, 26 gennaio 2025 – Sempre più cittadini hanno una percezione negativa della sicurezza di Bologna, questo a causa degli accrescenti problemi di criminalità anche in centro storico, troppo spesso teatro di spaccio e furti. Tuttavia, ad arrendersi non ci si pensa proprio, e tanta è la volontà di allontanare e, se possibile, eliminare degrado e microcriminalità. Un modello, inaugurato proprio l’altro giorno, è quello di piazza XX settembre, con tante iniziative per ‘occupare’ gli spazi.

Vota il sondaggio

Un’altra idea, che già dallo scorso giugno sta dando i suoi frutti, è quella di Luca Sarti, della Drogheria della Pioggia. “Mi è capitato, anche grazie all’iniziativa Porte Aperte, di accogliere sempre più persone. Si confidano con noi e poi, quando il malvivente è andato via, escono dal locale più contente”, racconta. Il presentimento, infatti, è che “i criminali siano ovunque. Soprattutto le baby gang del centro, sempre più moleste e insistenti”, dice. Proprio di questi facinorosi che agiscono nelle vie dei T-days, parla anche Massimiliano Formosa, di Morris. “Bologna è tra le città più insicure d’Italia, dicono alcuni numeri. In realtà, il dato più preoccupante riguarda quei piccoli gruppi criminali formati perlopiù da ragazzini, i quali ormai fanno più paura dei ladri adulti”, sostiene. Di giorno, però, tutto tace. Più che altro, nello specifico, “quando chiudo, la sera, ho sempre paura della spaccata notturna”.

Timore per rapine: quando cala la notte la percezione del pericolo aumenta a detta di tanti

Secondo Marzia Malaguti dell’omonima cappelleria “c’è un disagio generale. Io ho paura a camminare per strada di sera e di pomeriggio mi chiudo in negozio. Perché vedo tanta gente fuori di sé, drogata o ubriaca”. Da considerare è anche “la sicurezza stradale, tanti cittadini rischiano costantemente di essere investiti o di fare incidente”, sostiene. A proposito di belle realtà volte a combattere il degrado, il Gruppo Polese-San Carlo è formato da diverse persone che operano in alcune strade del quartiere Porto-Saragozza, pulendo i muri trascurati e trasandati. Grazie a una collaborazione col Quartiere, infatti, il Comune fornisce il materiale mentre loro ci mettono la manodopera. “Siete persone d’oro”. La voce è quella di una passante in via Tanari Vecchia, mentre parla con Ester Ramirez, volontaria. “Operiamo per il bene della comunità – continua Ramirez – perché in termini di sicurezza dobbiamo sempre fare di più, così come si sta facendo proprio in piazza XX Settembre”. Il fine dei volontari è nobile ed è quello di “rendere il centro più aperto al dialogo, verso un futuro migliore”.

Giuseppe Cannito della libreria Ubik di Galleria 2 agosto, una delle zone calde della città, è contento che qualcosa, in piazza XX settembre, si sia mosso: “Una bella iniziativa per la zona, che mostra come questa area sia un ambiente sicuro rispetto al passato – racconta –. I controlli ci sono e sono utili considerando la trasformazione che l’area della stazione subisce dal giorno alla notte”. Per Andrea Fusconi della valigeria Safari, l’iniziativa “valorizza la città con delle attività. Gli spacciatori non ci sono più per ora, ma ogni tanto si vedono singoli soggetti che provano ancora a delinquere. Ci siamo liberati però della piazza di spaccio di poco tempo fa”.

Una nuova vita anche per la stazione, dove “mi faccio sempre venire a prendere da qualcuno, perché ho timore – confessa Michela Balboni –. Progetti come questi aiutano anche le donne sole. Per garantire sicurezza, poi, servono iniziative che coinvolgano persone attive sul territorio: questo allontana soggetti poco raccomandabili”. Rimanendo nel reticolato interessato, “l’idea è bellissima, ma deve essere efficace – commenta Daniela Cicchetti –. Questa è una zona abbandonata al degrado, alla delinquenza e alla violenza, anche di fronte alla scuola. Speriamo che queste piccole cose ci portino a un cambiamento, anche su XX Settembre stessa”. Questo “è un passo avanti, serve fare tentativi come questi è fondamentale, anche se ora l’idea è più astratta che concreta – dice Chiara Del Ferraro –. Questa piazza era losca, ma bisogna lavorarci”.