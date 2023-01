Lotteria Italia 2023, vinti a Bologna 5 milioni di euro

A Bologna il premio da cinque milioni della Lotteria Italia

Bologna, 7 gennaio 2023 – La fortuna, e che fortuna, bussa finalmente a Bologna nella notte dell’Epifania. È un vero regalo della Befana quel biglietto della Lotteria Italia da 5 milioni di euro venduto nella nostra città. E, soprattutto, è un incredibile colpaccio per l’acquirente del biglietto serie D 271862: il primo premio per questo 2023. La dea bendata ha toccato l’Emilia Romagna anche a Parma (con la vincita da 1 milione), mentre gli altri tre tagliandi ci portano nel Lazio (la regione in cui sono stati acquistati più biglietti): due nella Capitale e una Fonte Nuova, sempre in provincia di Roma. L’estrazione è avvenuta, come da tradizione, nel corso della lunga maratona televisiva su Rai 1 condotta da Amadeus, con milioni di italiani incollati al televisore a caccia del sogno di inizio anno. Che, per l’ancora ignoto vincitore, non poteva partire nel modo migliore. Complessivamente, sono stati 195 i premi totali assegnati, per un importo totale di 16 milioni e 211 mila euro. Ai cinque premi milionari, si aggiungono infatti i dieci premi di seconda categoria da 50mila euro e altri 180 di terza categoria da 20mila euro. Il Comitato per questa edizione della Lotteria – come ha comunicato L’Agenzia Accise...