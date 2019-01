Zola Predosa (Bologna), 6 gennaio 2019 – La Lotteria Italia 2019 sarà ricordata a lungo a Zola Predosa. Sono due, infatti, i biglietti vincenti di seconda categoria aggiudicati nel comune dell'hinterland bolognese. Il premio? Ai fortunati andranno 50mila euro. Ecco le serie e i numeri dei tagliandi estratti: E 104858 e D 127008.

A Bologna vanno anche due dei 150 premi di terza categoria. I possessori dei tagliandi P 375567 e A 437037 si portano a casa 25mila euro ciascuno. Niente male di questi tempi.

Tre biglietti di prima categoria su cinque della Lotteria finiscono, invece, in Campania: il primo premio da 5 milioni di euro va a Sala Consilina (Salerno); il secondo, da 2,5 milioni a Napoli; il terzo, da 1,5 milioni a Pompei (Napoli). I premi di prima categoria, riferisce Agipronews, mancavano dalla Campania dall’edizione 2015, quando furono vinti 2 milioni a San Nicola La Strada (Caserta), mentre al 2011 risale la vincita più ricca, 5 milioni a Napoli.

Il quinto dei biglietti vincenti di prima categoria, da 500mila euro, è stato venduto in un’area di servizio di Fabro (Terni), dove tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro. Il quarto, da 1 milione di euro, è stato venduto a Torino, che si conferma super fortunata: l’anno scorso finirono in provincia del capoluogo piemontese il terzo premio da 1,5 milioni a Rosta, e il quarto da 1 milione a Pinerolo. Restano invece a secco di premi di prima categoria il Lazio e Roma, nonostante anche quest’anno siano in cima alle classifiche di vendita: un anno fa la Capitale si aggiudicò il quinto premio da mezzo milione, mentre due anni fa in Regione non finì neanche uno dei cinque premi più importanti.