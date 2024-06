L’ottica Lambertini festeggia 75 anni: "L’amore per il lavoro ci ha premiati"

Foto ottica Lambertini di piazza del Popolo di San Giovanni in Persiceto ha festeggiato il 75esimo anniversario di vita. L’attività commerciale fu fondata da Fulvio Lambertini e dalla moglie Iolanda nel maggio del 1949. Poi nel tempo sono subentrati i figli Gilberto e Marco con le rispettive mogli Maura e Lucia. "Era il lontano 9 maggio 1949 – racconta Gilberto Lambertini – quando da Crevalcore, mio padre Fulvio venne a San Giovanni per iniziare l’attività di fotografo. Trovò un piccolo appartamento qui in piazza sotto al porticato. Era davvero un posto angusto e il padrone di casa fu molto comprensivo con papà. Tanto che, inizialmente, per favorire il suo lavoro, non volle il pagamento dell’affitto".

Ma prima di arrivare in città, Fulvio Lambertini, sin da ragazzino aveva sempre coltivato la passione per la fotografia. Lavorava in campagna come bracciante e sui 14 anni andava a trovare un fotografo del paese a imparare il mestiere. Poi, si comprò una prima macchina fotografica scambiandola con un coniglio. La domenica fotografava a casa le persone e di sera sviluppava i negativi.

"Mio padre – continua l’ottico - con grande coraggio iniziò la sua professione apri la bottega di fotografia in piazza del Popolo ed ebbe subito un grande successo. Erano gli anni del dopoguerra, il periodo di rinascita era indubbiamente favorevole a chi si lanciava in attività imprenditoriali in proprio. In poco tempo c’era la fila della gente fuori per farsi le fotografie. Il lavoro era così tanto che nel 1950 chiamò ad aiutarlo mia mamma Iolanda e lavoravano fino a tarda notte". Dopo quindici anni lo studio si trasferì in un grande negozio attiguo dove è ancora oggi. Con il passare degli anni nello studio fotografico furono poi coinvolti i figli Marco e Gilberto e le rispettive mogli. Gilberto diede quindi vita al reparto di ottica e optometria nel 1970. Fulvio è scomparso nel 2006, mentre la moglie Iolanda è scomparsa nel 2020. "Insomma - aggiunge Gilberto Lambertini -, credo che la nostra sia una bella storia familiare; un successo ottenuto con duro lavoro, sacrifici e tanto amore nel lavoro. Perché nella vita si vince se si ama e se si crede veramente in quello che si fa".

