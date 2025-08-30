L’ottimismo dei volontari: "Nel verde si sta bene"

Cambiano la politica e la location storica della Festa dell’Unità. Ma i volontari resistono e al Parco Cevenini, nel cuore di Borgo Panigale, nuova sede della kermesse Pd dopo 51 anni al Parco Nord, continuano a sfornare lasagne e a cucinare tortellini e tagliatelle al ragù. La festa è ridotta, non ci sono i grandi boulevard della vecchia sede, ma Giovanna, una vita in cucina da volontaria, promuove il nuovo luogo in mezzo a tanti palazzi, ma con molti alberi: "Mi piace tantissimo, è una sede più intima". Manuel, da 12 anni in plancia nel locale storico della Festa, sintetizza la nuova era con una battuta: "Quando cambi sai cosa perdi, ma non sai cosa trovi". Manuel, però, vede il bicchiere mezzo pieno: "Il fatto di essere in un parco aiuterà anche i tanti anziani che mangiano presto. Qui lo potranno fare, al Parco Nord si moriva di caldo. Finalmente anche noi non lavoriamo in mezzo al cemento, ma in un parco, in mezzo al verde". Un accenno dai volontari va anche anche al murales del tram sulla parete di Bertoldo: "Sono contentissima che ci sia. È stata un’ottima scelta. I bolognesi non sono mai contenti, ma quest’opera è importante per tutti", sintetizza Giovanna. Di certo, una festa-mini, è un bel cambiamento, segno anche di come sia finita un’epoca, fatta di grandi feste, mega concerti, grandi eventi di massa.

"La disaffezione verso i partiti c’è, non si può negare, ma un calo di entusiasmo si sentiva già anche al Parco Nord", si consola Giovanna mentre prepara il ragù.

Al ristorante Alba, dove il tartufo e i piatti piemontesi la fanno da padroni, c’è Claudio, da Valsamoggia. Dopo 51 anni al Parco Nord, ammette che non è facile adattarsi al cambiamento. "I volontari negli anni calano, non è facile attirare i giovani e, intanto, spira il vento della destra in modo impetuoso. Da qui, capisco la scelta di ridurre la Festa dell’Unità e credo che andrà bene".

Vittorina, arrivata poco prima dell’inaugurazione, stringe la mano al sindaco Matteo Lepore, e seduta su una della panchine rosse riverniciate dai volontari, di fianco al banchetto con la raccolta firma per Gaza, è entusiasta: "Mi piace questa Festa, mi sembra che il Pd si sia organizzato bene, il verde mi fa iniziare bene la serata. Ci voleva questa novità". Lo sguardo, poi, va alla politica e al Pd. "Io sono un figlio di Berlinguer, poi lo sono stato di Bersani – conclude Claudio –. Il fatto che arrivi Matteo Renzi domenica? Beh, qui accogliamo tutti". Insomma, anche l’unità del centrosinistra rientra nel menu della festa.

ros. carb.