Lotto, mega vittoria in stazione. La Dea Bendata ha fatto una sosta: regalati quattro milioni di euro

Protagonisti di questa storia da oltre 4 milioni di euro sono Mister X, Lisa Wang e la sua tabaccheria LW Bologna. Situato all’interno della Stazione Centrale in piazza Medaglie D’oro il negozio è proprio di fianco alla biglietteria. "Siamo in attività dal 2019, è sempre affollato di pendolari e persone che passano dal capoluogo emiliano. Nonostante questo – racconta la titolare – circa metà dei clienti è locale e la persona che ha fatto questa grande vincita non lo avevamo mai visto. Abbiamo però pensato che si possa trattare di un signore di mezza età, ma era solo di passaggio e noi non lo conosciamo".

La grande sorpresa è stata anche la telefonata ricevuta da Lisa Wang: "Ho saputo della vincita da una chiamata dell’agenzia del Lotto e, inizialmente ho pensato che si trattasse di uno scherzo. La nostra tabaccheria non ha mai visto simili vincite, se non qualche vittoria anche al gioco del Lotto, ma – precisa – non certo di questa entità. Oppure un Grattaevinci che si aggiravano intorno ai 100 mila euro. Ma questa è veramente enorme e auguro al vincitore tante cose belle e di spendere quei soldi con saggezza".

Effettivamente, la probabilità di vincere attraverso una cinquina e scommettendo solo cinque numeri, è pari a 1 su 44 milioni (per paragone, quasi 4 volte più improbabile di un incidente aereo), come viene spiegato. È la vittoria al Lotto più alta mai registrata in Italia, staccando di oltre un milione la seconda e terza vincite più alte (avvenute rispettivamente nel 2014 e nel 2007).

Con questa cifra, la regione Emilia Romagna distanzia tutte le altre nelle vincite di giovedì 8 maggio, con un ammontare di oltre 4 milioni e mezzo, contro il milione e 144mila della seconda classificata (la Campania). Vincite simili a Bologna si sono registrate ma solo nel gioco 10eLotto, dove si sono registrati incassi da cinque milioni di euro. Non ha inciso nemmeno il nuovo Papa, infatti il vincitore di Bologna non ha scommesso su nessuno numero che riguardasse il nuovo Pontefice. Ha infatti puntato cinque euro sui numeri 12-15-39-71-75, attraverso il moltiplicatore Lottopiù e dunque dividendo la scommessa tra ambo (su cui ha puntato 2 euro), terno (1,50), quaterna (un euro e 0,50 euro sulla cinquina, comme fanno capire da Agipronews "ha così vinto tre milioni per la cinquina (il 5o per cento del premio per un euro di scommessa, pari a 6 milioni). Ottenendo una cinquina si ottengono automaticamente dieci ambi, dieci terni e cinque quaterne, corrispondenti a 25 euro, 450 euro e 24 mila euro, moltiplicati per la somma scommessa su ognuno.

Con l’opzione del moltiplicatore Lottopiù, il risultato ammonta a 4.241.160 euro. La titolare della tabaccheria ritiene che il negozio, proprio perché situato all’interno della stazione, possa essere considerato un posto portafortuna per le persone che arrivano a Bologna o sono in partenza e decidono di scommettere.

Gemma Gerevini