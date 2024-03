L’Ottocento: il sogno lungo un secolo

Sarà la festa della pittura dell’800 della città metropolitana. Un lungo percorso che si snoderà su tutto l’800 secondo un progetto culturale di cui il sindaco Matteo Lepore va fiero: "La grandezza di questo evento collettivo di mostre – dice –, oltre ad essere importante nella riqualificazione del territorio culturale, riesce a far colloquiare il pubblico con il privato. Cosa alla quale l’amministrazione tiene molto, prova ne è l’avvicendamento con Palazzo Pepoli di Genus Bononiae, dove vorremmo mettere il Museo Morandi, ora al MAMbo".

Anticipata da una serie di esposizioni nello scorso dicembre, apre dal 21 marzo al 30 giugno un’altra ampia rassegna pittorica diffusa, ’La pittura a Bologna nel lungo Ottocento. 1796 – 1915’, dedicata alla pittura felsinea dall’età napoleonica all’inizio della Grande Guerra, ideata dal Settore Musei Civici con il Museo del Risorgimento, a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari. Gli stessi curatori hanno collaborato anche alla mostra ’Figure e paesaggi dell’Ottocento’ alle Collezioni Comunali d’Arte in Palazzo D’Accursio. Si parla della più grande ricognizione monografica mai organizzata per presentare le origini e l’evoluzione della modernità artistica dell’Ottocento pittorico bolognese, che vedrà 500 opere esposte, di cui un centinaio inedite provenienti da Istituzioni museali, depositi, archivi, collezioni private, di 80 artisti appartenenti a generazioni differenti, visibili in 18 sedi tra Bologna, Crespellano e San Giovanni in Persiceto.

Sia Eva Degli Innocenti, direttrice dei Musei Civici, che Elena Di Gioia, delegata alla Cultura, puntano a partire da questo evento corale artistico per un momento di presa di coscienza e di continua ricerca e studi su questo secolo, che possa far diventare Bologna un punto di riferimento importante della pittura ottocentesca. Concetto ampiamente condiviso da Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom che vede in questa occasione anche un modo per ampliare ancora di più la scelta turistica sulla nostra città.

Le opere esposte rappresentano l’inquieto alternarsi di nuovi stili e correnti dal Neoclassicismo al movimento romantico, passando per le tendenze naturalistiche del Purismo, del Realismo e dell’Eclettismo storicista, sino alle sperimentazioni dei Simbolisti e dei Divisionisti.

La prima inaugurazione sarà poi al Museo del Risorgimento già questa sera alle 20,30 con la mostra che parte dalla collezione di 3 album fotografici con 150 foto di proprietà di Raffaele Belluzzi, donate poi al Museo di cui fu anche il primo direttore, e che rappresentano la produzione storica artistica di Bologna. Lo studio di questo repertorio ha permesso ad Isabella Stancari di ampliare le conoscenze su pittori che erano sconosciuti. Il progetto espositivo coinvolge tutte le Gallerie bolognesi, il Collegio Venturoli, il Museo Ottocento con la mostra sul pittore Mario De Maria, il Museo Davia Bargellini, la Pinacoteca Nazionale e Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna con Palazzo Fava. La presidente della Fondazione, Patrizia Pasini, ha sottolineato come siano importanti queste mostre per trarre nuovi spunti futuri.