Lou Rhodes in coppia con Rohan Heath, aspettando il Paolo Prosperini Trio

È come riempire i calici di magia, un potente promemoria che può verificarsi quando artisti provenienti da background e generi diversi finiscono per unirsi: a proporlo stasera dalle 22 al Bravo Caffè per voce e tastiere sono Lou Rhodes, cantautrice nominata ai Mercury e fondatrice dei Lamb, con il progetto Kiiōtō, e il cantautore e tastierista multi-platino Rohan Heath. Insieme (nella foto) hanno registrato ‘As Dust We Rise’, un album che indaga lo spazio e l’energia sobillati dal pop, dal jazz e dall’elettronica, sopraelevate ibride e creative che avvallano, commistioni tra generi. Scritte e parzialmente registrate negli studi di Lou e Rohan a Londra e nel Wiltshire, le canzoni dell’album sono state poi portate nello studio del produttore Simon Byrt. Un nuovo capitolo di collaborazioni innovative nell’industria musicale, firmato da una coppia dinamica, vagante in un mondo in cui le note spesso si conformano a schemi prevedibili. Fusione di suoni e di stili unici di due entità musicali distinte, al riparo dalle consuetudini del mainstream. "Questo è un disco che non si sottrae ai grandi temi della vita – dice Lou –ci siamo rimboccati le maniche per questo. Ed è quello che ha fatto lo stesso Byrt utilizzando registrazioni analogiche e apparecchiature d’epoca".

In Cantina Bentivoglio (ore 22) domani le luci si accendono sul Paolo Prosperini Trio a declinare standard jazz americani con qualche disgressione manouche. Una sorta di prova generale del progetto che lo storytelling bolognese proporrà sabato venturo in sestetto presentando l’ultimo disco ‘Per amore o per mancanza di idee migliori’.

Gian Aldo Traversi