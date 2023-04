Lourdemia, da Haiti a Bologna Una raccolta fondi per salvarla

L’associazione Piccoli Grandi Cuori lancia la gara di solidarietà per Lourdemia detta ‘Mia’, bambina haitiana con una cardiopatia congenita complessa e

cianogena detta tetralogia di Fallot. Per accoglierla a Bologna e portarla al Policlinico Sant’Orsola, dove sarà operata d’urgenza dai cardiochirurghi pediatrici, servono 33mila euro.

Questa malattia che affligge Lourdemia fin dalla nascita, le impedisce oggi di compiere più di qualche passo senza risultare

stremata e di vivere la vita di un bambino della sua età (9 anni): a Mia serve un intervento cardiochirurgico complesso, che non può essere eseguito nel suo Paese perché non ci sono le infrastrutture adeguate e manca il personale competente.

Nasce per questo motivo la raccolta fondi ‘Il cuore di Lourdemia’, lanciata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori col sostegno del Policlinico di Sant’Orsola per coprire le spese extraospedaliere e tutti i costi vivi dell’intervento: sulla pagina web piccoligrandicuori.it è possibile effettuare una libera donazione tramite carta di credito, circuito PayPal o bonifico. Iban:IT23D0538736580000001179454 e aiutare l’associazione a raggiungere l’obiettivo dei 33mila euro necessari per portare a Bologna Lourdemia e salvarla. "Siamo felici – sottolinea la presidente Piccoli Grandi Cuori, Paola Montanari – di accogliere Mia. La nostra assistente sociale si sta occupando delle pratiche di accoglienza e dei contatti col Paese da cui arriva, le nostre psicologhe si attiveranno al suo arrivo per preparare la bambina all’iter a cui andrà incontro e accompagnarla durante il percorso di cura, rapportandosi anche con la suora che al momento ne ha la patria potestà. Una volta dimessa, ospiteremo lei e suor Rosalie nella nostra casa per continuare a garantirle la massima assistenza".

L’associazione è stata anche protagonista, sabato scorso, di ‘Pasqua per un bambino’, il motogiro di beneficenza per i piccoli cardiopatici ricoverati nel reparto di Cardiologia pediatrica del Sant’Orsola. Presenti gli agenti della Polizia con la Lamborghini Huracan LP-610, insieme a Carabinieri e Polizia municipale.