L’outsider Braga e la nota sull’ex Hatù:: "Giunta imbarazzante. Ha dovuto ritirarla"

Prima il comunicato, poi la precisazione, quindi l’intervento diretto del rettore Giovanni Molari e, ieri mattina, la cancellazione dal sito istituzionale. È diventato un caso, con tanto di risvolti politici e giudiziari, quello innestato dalla nota-stampa con la quale venerdì scorso il Comune di Casalecchio, nel dare conto di un incontro con i vertici dell’Università, smentiva la possibilità di realizzare, negli spazi dell’ex stabilimento Hatù anche uno studentato, una residenza per gli studenti fuori sede di Unibo. La proposta era stata avanzata da Dario Braga, già prorettore dell’ateneo bolognese e oggi ingombrante avversario del candidato ufficiale del Pd, Matteo Ruggeri. Dopo il caso Pedretti, Braga aveva lanciato l’idea-studentato: "Anche questa col difetto di essere piaciuta troppo alla città. E così, l’amministrazione uscente ha convocato una riunione estemporanea con l’obiettivo evidente di svilire la nostra proposta, senza preoccuparsi di entrare a gamba tesa in un dibattito democratico usando uffici istituzionali pagati da tutti a favore di una parte".

Dopo un’ora, "hanno dovuto precisare che ’nel corso del confronto, l’Alma Mater ha espresso il suo pieno interesse a considerare l’ipotesi di realizzare studentati a Casalecchio, come in ogni altro Comune’. Poi "alla fine hanno dovuto ritirare un comunicato che viola gravemente la norma e dimostra che la nostra è una proposta realizzabile", è l’affondo di Braga, affiancato ieri dalla capolista Antonella Micele, avvocato, già vicesindaco e presidente del consiglio comunale di Casalecchio, che ha preso atto dell’effetto immediato del ricorso presentato al Corecom senza escludere altre conseguenze per il fatto che comunque la nota "ha avuto ampia diffusione. E non certo per volontà dei dipendenti comunali che hanno obbedito ad una direttiva politica".

g. m.