‘Love in Hope’ al Baraccano. Libri, mercatini e festa per Ageop

È dedicata all’amore e alla speranza ‘Love in Hope’, la festa solidale che Ageop Ricerca organizza, da oggi a domenica al Baraccano di via Santo Stefano: amore e speranza, sentimenti che ogni giorno l’associazione fa arrivare nelle case di accoglienza e nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Irccs di Sant’Orsola. Saranno tre giorni da vivere insieme, con musica, aperitivi e uno strepitoso Fashion Vintage Market. E poi ancora laboratori creativi e giochi: e il tutto per Ageop che da 43 anni si prende cura di bambini e adolescenti ammalati di cancro. La tre giorni sarà inaugurata ufficialmente oggi alle 18 (anche se il mercatino aprirà alle 12) alla presenza della presidente del Santo Stefano Rosa Maria Amorevole, e sarà allietata dal ‘Live Music’ di Federico Aicardi, farmacista cantautore. Tra i momenti clou, la presentazione del libro ‘Mi prendo cura di te’ di Cristina Petit, con le illustrazioni di Carlotta Passarini, sabato alle 10.30. Oltre alle autrici, ci saranno Francesca Testoni, direttrice di Ageop Ricerca e il gruppo di lavoro dell’Oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola che ha dato impulso alla realizzazione del volume. Modera Giulia Cella, Ageop Ricerca. Aprirà i lavori Lucia Golfieri, responsabile del Servizio di Psicologia clinica ospedaliera del Sant’Orsola. Alle 11.30, seguirà lo spettacolo di burattini Anar e Golnar con Margherita Cennamo. I visitatori saranno accompagnati dai ‘Volontari Volentieri’ tra le meraviglie del Vintage Fashion Market dove si potranno trovare anche i manufatti creati nei laboratori con le mamme e gli ex pazienti. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti Ageop Ricerca.