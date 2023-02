’L.O.V.E.’ presa di mira dagli ambientalisti L’ultimo imbrattamento risale alla metà di gennaio

Il 15 gennaio 2023 tre ambientalisti appartenenti all’associazione ‘Ultima generazione’ hanno consapevolmente imbrattato l’opera ‘L.O.V.E’ di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come ‘Il dito medio’, lanciando della vernice arancione lavabile. È stato poi anche esposto uno striscione con scritto ‘Stop ai sussidi fossili’. Gli attivisti hanno affermato che il loro gesto è rivolto alle banche italiane che continuano a finanziare l’attuale sistema energetico, e quindi lo sfruttamento dei combustibili fossili, senza considerare l’enorme danno ambientale che stanno causando.

‘L.O.V.E’ rappresenta, per scelta dell’autore, una mano intenta a fare il saluto romano con le dita mozze, eccetto il medio, simbolo fascista trasformato in senso polemico. La statua è alta 11 metri, costruita in marmo di Carrara, e si trova esposta in piazza Affari a Milano. Durante l’imbrattamento hanno dichiarato: "Lo facciamo per mandare un messaggio chiaro, questo è un luogo simbolo dell’indifferenza verso il collasso climatico ed ecologico, qui si muovono molti soldi che vanno alle industrie del fossile". L’opera aveva già subito atti vandalici: a febbraio 2013, per la Settimana della moda, è stata ricoperta con un guanto verde per sensibilizzare le industrie della moda a una maggiore attenzione verso l’ambiente.

Classe 3A: Federico De Risi, Enrico Di Nunzio, Stefano Dondi, Lavinia Fattori, Elisabeth Festi, Ruvee Halambaarachchi, Kiranpreet Kaur, Mario Lisanti, Manuel Lugaro, Rayan Najah, Alice Passabì, Gaia Pazzaglia, Elisa Puensalida, Greta Stroppa, Daniele Tassoni e Desiree Vecchi. Insegnanti: Natascia Tiralongo, Elisa Oliveri.